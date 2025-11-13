美政府可望重啟 經濟數據將出爐

美國聯邦政府關門至今已逾四十天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後發布，未來幾天有望隨著政府重啟而陸續出爐，投資人準備迎接「數據洪流」，尤其集中在下周與十二月第二周，這也牽動聯準會（Fed）今年最後一個利率決策。

市場預期，聯邦政府最快有望在十四日恢復運作，之後美國勞工部、商務部等各機關將趕忙蒐集與發布數據，涵蓋非農就業人口、消費者物價指數（ＣＰＩ）、零售銷售、個人消費支出與所得等關鍵報告。

若這輪政府關門在本周末前結束，數據可能從下周起密集發布。高盛經濟學家團隊預估，九、十月的聯邦數據幾乎都延後發布，各部會需要時間理清，預期勞工部可能在十八或十九日公布十月就業報告，「但其他經濟數據可能延後」，十一月就業報告和ＣＰＩ數據可能延後「至少一周」。

摩根士丹利（大摩）經濟學家以二○一三年政府關門後公布數據的步調估算，十九日可看到九月就業報告、廿六日九月零售銷售與生產者物價指數（ＰＰＩ）、十二月五日第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）報告、十二月八日是十月就業報告以及九月個人消費支出與所得。

經濟學家也擔心，政府關門影響最鉅者為十月的ＣＰＩ、ＰＰＩ及個人消費支出（ＰＣＥ）平減指數這三份通膨數據，因為公務員當時放無薪假，最糟情境可能完全不會發布。