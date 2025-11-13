快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

未做好財富交接準備 亞洲富豪家族傳承拉警報

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

最新報告預估，亞洲私人財富到2029年能達到99兆美元，占全球的25%，遠高於25年前的6%，但許多豪門世家還沒準備好進行財富交接。而台灣20大家族的領導階層年齡中位數是73歲，在訪調的七國中是第二高。

波士頓顧問公司（BCG）、新加坡大華私人銀行及新加坡國立大學12日發布「2025年亞洲世代財富報告」，隨機訪調228位來自台灣、中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、泰國和新加坡的高淨值人士，同時訪談九位淨值超過3,000萬美元的家族人士，包括創辦人、下一代家族成員及家族理財室。

報告指出，亞洲正進入最關鍵階段，將是全球成長最快的金融重鎮，私人財富將在2029年前增至99兆美元。根據報告，亞洲20大最富有家族的領導階層多已年逾七旬，意味著大規模的世代交替即將來臨。

但調查發現，近半數的第一代創辦人都未主動規劃財富傳承。許多人都是逼不得已時才行動：37%要健康亮紅燈才考慮，43%則是等到業務出問題再處理。報告警告，這個問題不僅威脅到家族財富，若交接出問題，可能引發法律糾紛、企業四分五裂並陷入動盪。

台灣20大富豪家族的領導階層年齡中位數，僅低於泰國的75歲；不過，交由下一代領導的事業比率為45%，是第三高，僅次於香港的63%、和印尼的53%。

亞洲的46位家族企業創辦人當中，91%希望將領導權保留在家族內部，28%表示繼承人對接班不感興趣，24%表示選定的繼承人尚未做好準備。

財富 繼承人 新加坡
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高爾夫球場變大眾運輸系統測試中心 新加坡推動地鐵智慧展魄力

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

泰國母親疑帶12歲女兒到日本賣淫 警取得逮捕令

印尼女持偽造生日護照進出台灣7次 申請與台男結婚露餡判刑曝

相關新聞

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

預測未來十年美股績效落後 高盛喊錢進新興市場

準確預測今年美股表現比其他市場遜色的高盛策略師團隊，如今預期未來十年美股的表現也將與今年一樣，不如其他市場；他們建議投資...

未做好財富交接準備 亞洲富豪家族傳承拉警報

最新報告預估，亞洲私人財富到2029年能達到99兆美元，占全球的25%，遠高於25年前的6%，但許多豪門世家還沒準備好進...

科技巨擘歐洲 AI 大布局

科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打...

蝦皮母公司獲利 不如預期

蝦皮母公司新加坡電商集團冬海（Sea）上季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。不過集團創辦人看好台灣市場的...

三星晶圓代工 拚兩年內賺錢

三星電子傳出訂定宏大目標，力拚2027年前讓晶圓代工事業轉虧為盈，並搶下20%市占，努力追趕台積電長期來的龍頭地位。為此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。