未做好財富交接準備 亞洲富豪家族傳承拉警報

最新報告預估，亞洲私人財富到2029年能達到99兆美元，占全球的25%，遠高於25年前的6%，但許多豪門世家還沒準備好進行財富交接。而台灣20大家族的領導階層年齡中位數是73歲，在訪調的七國中是第二高。

波士頓顧問公司（BCG）、新加坡大華私人銀行及新加坡國立大學12日發布「2025年亞洲世代財富報告」，隨機訪調228位來自台灣、中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、泰國和新加坡的高淨值人士，同時訪談九位淨值超過3,000萬美元的家族人士，包括創辦人、下一代家族成員及家族理財室。

報告指出，亞洲正進入最關鍵階段，將是全球成長最快的金融重鎮，私人財富將在2029年前增至99兆美元。根據報告，亞洲20大最富有家族的領導階層多已年逾七旬，意味著大規模的世代交替即將來臨。

但調查發現，近半數的第一代創辦人都未主動規劃財富傳承。許多人都是逼不得已時才行動：37%要健康亮紅燈才考慮，43%則是等到業務出問題再處理。報告警告，這個問題不僅威脅到家族財富，若交接出問題，可能引發法律糾紛、企業四分五裂並陷入動盪。

台灣20大富豪家族的領導階層年齡中位數，僅低於泰國的75歲；不過，交由下一代領導的事業比率為45%，是第三高，僅次於香港的63%、和印尼的53%。

亞洲的46位家族企業創辦人當中，91%希望將領導權保留在家族內部，28%表示繼承人對接班不感興趣，24%表示選定的繼承人尚未做好準備。