蝦皮母公司獲利 不如預期

蝦皮母公司新加坡電商集團冬海（Sea）上季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。不過集團創辦人看好台灣市場的潛力，

為對抗TikTok Shop和阿里巴巴等對手，Sea正大舉投入行銷、廣告並爭取用戶。旗下電商平台蝦皮推出現金回饋、「先買後付」及累計蝦幣等誘因，吸引在經濟不確定之下轉趨保守的消費者。

冬海11日公布，上季每股盈餘為59美分，低於分析師預期的76美分；營收達到59.9億美元，優於市場原估的56.5億美元。

eToro市場分析師王澤維爾（音譯）說：「冬海現在並非追求短期獲利，而是著重防禦並鞏固市占。這樣的取捨當下或許讓人不安，但若執行得當，反而可能是維持平台競爭力的關鍵。」

在財報會後電話會議上，冬海高層表示，正加大對運輸物流與倉儲的投資，以改善配送服務。

談到台灣市場的布局，集團創辦人及執行長李小冬說：「在台灣，我們觀察到消費者需求截然不同，很多買家偏好智取服務，因此蝦皮在不到三年內，將智取店擴增至超過2,500處，成為台灣唯一擁有如此規模的電商平台。」他說，智取店已成為蝦皮關鍵物流管道，占整體配送量逾七成。

李小冬進一步解釋，如此布局的成效不僅反映在銷量上，智取店每筆訂單成本比傳統取貨點少逾三成，而這些據點也可兼作宅配的末端集散站，配送成本比傳統末端模式更低。換句話說，消費者更滿意，業者也成功降低營運成本。冬海預估，蝦皮全年商品交易總額（GMV）將成長逾25%。李小冬表示，蝦皮「在台灣GMV年增達兩位數，我們認為這個極具吸引力的市場仍有相當大的成長空間」。

面對淘寶在台灣市場來勢洶洶，李小冬認為，跨境電商在台灣占比一向較低，主要因跨境購物的消費體驗較複雜，因此不太擔心海外賣家會對在台事業構成重大影響。