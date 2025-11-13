美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後發布，未來幾天有望隨著政府重啟而陸續出爐，投資人準備迎接「數據洪流」，尤其集中在下周與12月第二周，這也牽動聯準會（Fed）今年最後一個利率決策。

參院10日晚間繼續展開一系列表決，最後再度獲得七位民主黨議員和一位獨立議員的支持，以60比40通過短期撥款法案，接著將此案送入聯邦眾院，預計12日會進行表決。

市場預期，在國會兩院完成表決支出法案、交由總統川普簽署後，聯邦政府最快有望在周五（14日）恢復運作，之後美國勞工部、商務部等各機關將趕忙蒐集與發布數據，涵蓋非農就業人口、消費者物價指數（CPI）、零售銷售、個人消費支出與所得等關鍵報告。

若這輪政府關門在本周末前結束，數據可能從下周起密集發布。高盛經濟學家團隊指出，9、10月的聯邦數據幾乎都延後發布，各部會需要時間整理，預期勞工部可能在18或19日公布10月就業報告，「但其他經濟數據可能延後」，11月就業報告和CPI數據可能延後「至少一周」。

高盛預估，10月就業報告可能顯示流失5萬個工作，同時川普政府為精簡人力所推出的延遲辭職（Deferred Resignation）計畫可能使就業人口減少10萬個；延遲辭職計畫允許接受的公務員先放假，繼續領薪水到9月30日。

摩根士丹利（大摩）經濟學家以2013年政府關門後發布數據的步調估算，可能會在Fed 12月決策前公布的重要數據，包括19日的9月就業報告、26日的9月零售銷售與生產者物價指數（PPI）、12月5日的第3季國內生產毛額（GDP）報告、12月8日的10月就業報告和9月個人消費支出與所得。

但其他經濟學家認為，預定12月5日發布的11月就業報告可能如期出爐，Fed也可能12月9日就先看到10月、11月的CPI資料。

經濟學家也擔心，政府關門影響最鉅者為10月的CPI、PPI及個人消費支出（PCE）平減指數這三份通膨數據，因為公務員當時放無薪假，當月無法蒐集數據，最糟情境下可完全不會發布。BLS可能試圖整合10月的通膨趨勢，但品質可能下降。

白宮經濟顧問哈塞特表示，政府停擺可能導致一些原該在10月蒐集的數據，永遠都沒被記錄到，「我被告知一些調查根本從未完成，所以或許我們將從不會知道那個月（10月）發生甚麼事」，「在數據恢復運作前，我們將開始面臨一段陰霾籠罩的時期」。