快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

聽新聞
0:00 / 0:00

美耶誕旺季 商家折扣縮水

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

年底耶誕購物檔期即將來臨，但今年從精品包品牌Coach到健康裝置製造商Therabody，眾多公司都縮減促銷力道，原因不盡相同。有的業者歸咎於關稅和通膨，有的則是為了維持品牌在消費者心中的形象。

顧問業者AlixPartners時尚零售業務主管拉平斯基說：「今年的年終購物季非常奇怪，零售業面臨許多挑戰。」她指出，不少企業先前還能吸收第一波關稅衝擊，但現在「已無空間再祭出過去那樣的折扣」。

Therabody執行長夏瑪說，雖然部分商品仍會打折，但折扣幅度已不如去年。由於關稅壓力，Therabody今年已被迫調漲售價5%到7%，並正把部分產線移出中國大陸。

不過，在物價高漲、可支配所得減少的環境下，減少促銷有一定的風險。

密西根大學11月初步調查顯示，美國消費者信心指數接近歷史低點，顯示民眾對就業前景與物價上漲的憂慮升高。PwC調查顯示，消費者態度轉趨謹慎，預估今年節慶平均支出將較去年減少5%；17至28歲族群的預算縮水幅度更達23%。

GlobalData總經理桑德斯說，零售商陷入「進退兩難的局面」。「一方面他們想維持利潤，另一方面又知道市場競爭激烈，消費者期待折扣來刺激購買。」  

消費者 折扣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

長榮海運斥資約890億 買進14艘LNG雙燃料貨櫃輪

路透爆通用汽車下最後通牒 要求零件製造商將供應鏈撤出中國

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

美國假期購物季熱不起來 業者因關稅縮手打折、消費者也更精打細算

相關新聞

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

預測未來十年美股績效落後 高盛喊錢進新興市場

準確預測今年美股表現比其他市場遜色的高盛策略師團隊，如今預期未來十年美股的表現也將與今年一樣，不如其他市場；他們建議投資...

未做好財富交接準備 亞洲富豪家族傳承拉警報

最新報告預估，亞洲私人財富到2029年能達到99兆美元，占全球的25%，遠高於25年前的6%，但許多豪門世家還沒準備好進...

科技巨擘歐洲 AI 大布局

科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打...

蝦皮母公司獲利 不如預期

蝦皮母公司新加坡電商集團冬海（Sea）上季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。不過集團創辦人看好台灣市場的...

三星晶圓代工 拚兩年內賺錢

三星電子傳出訂定宏大目標，力拚2027年前讓晶圓代工事業轉虧為盈，並搶下20%市占，努力追趕台積電長期來的龍頭地位。為此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。