科技巨擘歐洲 AI 大布局

科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，這是該公司今年在歐洲的最大額投資之一；同日稍後，Google也宣布將在德國投資55億歐元（64億美元），布局AI相關設施。

微軟數據中心位於錫尼什（Sines），距離葡萄牙首都里斯本約150公里。該公司將與葡國開發商Start Campus、英國新創商Nscale、晶片巨擘輝達攜手打造資料中心，預定使用12,600個輝達下一代繪圖處理器（GPU）。

微軟在聲明中指出，這是「歐洲在AI算力方面的最大投資之一」。微軟總裁史密斯接受葡萄牙「商業日報」訪問時表示，葡萄牙已成為歐洲資料中心建設和投資的關鍵地。

葡國替錫尼什安排了許多大型投資案，要生產綠能供電給資料中心。該國的大西洋海岸線，為連接歐洲、亞洲、美洲海底電纜的中樞，形成全球網路骨幹。

此外，Google同日也宣布，未來四年將在德國投資55億歐元，包括在鄰近法蘭克福的迪岑巴赫（Dietzenbach），打造新的資料中心，並要拓展Google在哈瑙與黑森邦（Hesse）的據點。

德國財長克林拜耳說，Google投資方案是德國作為商業據點的重要訊號。輝達與德國電信上周才宣布，研擬斥資10億歐元在慕尼黑打造資料中心，預定2026年初開幕。德國力圖招攬投資人，提振疲弱經濟，卻受制於成本高昂與官僚作風。財長克林拜耳說，政府設立未列入預算的高額基建基金，以提高德國的商業據點吸引力，但表示Google投資案不會獲得政府補助。

歐洲領袖憂心科技和AI發展落後，力推優先發展資料中心。歐盟執委會呼籲企業開發「超級工廠」，即能夠訓練與維持複雜AI模型的資料中心。

Google在聲明稿表示，該公司持續投入歐洲，德國投資承諾為其中一環；多年來Google持續抵擋，歐洲因憂慮隱私、反壟斷、版權問題，所提出的申訴和監管行動。Google 9月宣布，未來兩年擬在英國投資50億英鎊（68億美元）。全球來說，Google母公司字母估計，今年資本開支將高達930億美元。