經濟日報社論／Fed連三度降息機率大大升高

美國聯準會（Fed）10月底會議決定兩項寬鬆措施，分別是再度降息1碼，以及從12月起停止縮減資產負債表。路透

美國聯準會（Fed）10月底會議決定兩項寬鬆措施，分別是再度降息1碼，以及從12月起停止縮減資產負債表。但對於市場最關切的議題，也就是12月是否第三度降息，主席鮑爾在記者會上卻否認12月降息已是「必然的結果」，「事實上，還遠得很」。由於美國聯邦政府關門，9月及10月就業報告都未公布，鮑爾承認Fed是在「大霧中開車」；決策官員也是「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」，對未來利率走勢看法分歧。但由最近企業界的一些舉動，以及民間公布的就業相關指標顯示，12月會議時可能證明鮑爾其是「說一套，做一套」。

Fed承擔最大就業與物價穩定兩項使命。川普提高關稅及鎮壓移民政策，既可能使通膨進一步升高，也可能使就業急轉直下，使這兩項使命面臨的風險陷入一種「恐怖平衡」的狀態。Fed在兩種條件下有理由降息：第一，通膨出現趨於下降的信號，此時降息可以稱之為「利多型」降息，但目前並無此種跡象；第二，通膨雖仍然居高，但就業出現明顯警訊，此時降息則為「利空型」降息，而這顯然更符合當前的經濟情勢。

哪些因素可能促使鮑爾在12月會議時傾向於第三度降息？第一，儘管官方的經濟數據出現空窗期，但最近亞馬遜、聯合包裹服務、目標百貨、星巴克、達美航空及Meta平台等大企業，已宣布將裁減數萬員工。Challenger公司近日公布，10月美國企業共裁員153,074人，比去年同期增加175%，而雇主公布的求才計畫也降到2011年來最低。裁員增加，求才減少，一方面使遭到裁員的勞工將更難找到新工作，同時因為失業者增加，企業較不擔心難以招到員工，因此會更加放心地裁員，形成惡性循環。

第二，通膨雖仍遠高於目標，但關稅對通膨的衝擊未如預期嚴重，因企業實際支付的有效關稅稅率平均約為12.5%，比原先估計的17.5%低出不少。企業也採取多種應變措施，包括將生產基地從高關稅國家轉到關稅較低的國家，搶在關稅生效之前建立大量產品庫存，利用保稅倉庫貯存進口貨品以暫時免繳關稅。企業也只將新增關稅成本的一部分轉嫁給消費者，美國銀行估計目前消費者負擔約50-70%的新增關稅。鮑爾更強調在扣除關稅的影響後，個人消費支出（PCE）核心通膨率年升幅可能只有2.3%，實際上非常接近2%目標，這顯示通膨在鮑爾的「風險天平」上已居於次要地位。

第三，鮑爾能夠堅持到9月才開始降息，顯示今年來的「川鮑之戰」已經分出勝負，鮑爾是在擁有客觀條件的支持下才主動調整立場，保住了Fed的決策獨立性以及信譽。

第四，鮑爾本身其實是最大的「鴿派」。鮑爾出身華爾街，與金融機構關係密切，政策立場自然偏向寬鬆；簡言之，就是降息要快，升息要慢；決策只能讓市場驚喜，絕不能驚嚇。第五，也是最重要的，就是鮑爾一心要在明年5月卸任前，留下經濟「軟著陸」政績。鮑爾可以容忍「不著陸（通膨超標）」，因為這可歸咎於川普的關稅政策，但絕不容許「硬著陸（就業嚴重惡化）」。因此他對貨幣政策的基本態度已轉為「寧鬆勿緊」。

再從決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）12位今年有投票權的委員組成來看，七位理事中副主席傑佛森、理事巴爾及庫克一向唯鮑爾馬首是瞻，另外三位理事沃勒、鮑蔓及米倫都是「川派」，都主張持續降息。至於五位有投票權的地區性聯邦準備銀行總裁，紐約區總裁威廉斯兼任FOMC副主席，與鮑爾一向是焦不離孟，波士頓區總裁柯林絲也是「鴿派」。如此一來12月時鮑爾若主張再度降息，至少已經擁有九票。

綜合以上觀察，不難發現除非新數據顯示通膨明顯惡化，否則12月Fed第三度降息的機率正在升高；但歸根究柢，這仍是一種「利空型」降息。