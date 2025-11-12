所得不均顯著惡化 釀成美國「K型經濟」？其實另有原因

當前市場最盛行的論述，除了人工智慧（AI）題材外，就屬「K型經濟」，即所謂所得分配不均惡化加劇，導致如今富裕家庭幾乎包辦美國所有的消費成長，勞工階級消費支出則退潮。果真如此嗎？

外媒分析指出，市場論述十分重要，不僅因為把各種不同事件串連起來，還放大趨勢和型態讓投資人不注意也難。例如，若是聽信「去美元化」論述（其實是謬論），投資可能押錯方向；「成長全靠AI資料中心驅動」（部分屬實）的論述不僅推升AI超大規模巨頭股，連形形色色跟AI產業只沾一點點邊的股票，也水漲船高。

K型經濟現象由來已久

當前美國經濟確實見到所得水準不同的消費者，支出行為也迥異。可口可樂營運長布洛恩最近就指出，鑑於「中低收入消費者承受壓力」，因此順勢推出「迷你罐」飲料。麥當勞執行長坎普斯基也觀察到顧客基礎「分叉」現象，低收入消費者第3季客流量降幅接近二位數，而較高收入消費者來店人流成長接近二位數。

這些觀察相信有其根據，但用來解釋最近業績差強人意，就值得投資人存疑，畢竟仍有為數夠多的企業交出不錯的財報數字，顯示投資人不應盲目接受這種K型論述。

美國經濟呈K型分叉現象由來已久，最近更惡化了嗎？其實，就財富或家庭淨值而論，美國所得分配不均的不平等現象多年來一直如此。聯準會（Fed）的資料顯示，三組人（位於財富金字塔頂端1%者，位於90%~99%者，以及50%~90%者），分別持有全國約三分之一的財富，底層50%的人口分配到的資源則少得可憐。

換言之，財富中上的美國家庭，相對來說幾乎擁有一切，而中下階層則幾乎一無所有。

財富與所得不均近年「變動」不大

但問題是，近幾年來，美國財富不均程度雖居高不下，但那種程度的「變動」不大--過去幾年並未增加。數據顯示，底層50%美國家庭的財富占比和絕對財富，在2011年至2022年期間，反而隨房價上漲而穩定攀升。但後來大致持穩。

美國人口普查局的資料也指向類似趨勢：2019年至2024年，位於財富底層一半的美國實質家庭所得大致走平，中上所得家庭也只稍微好一點。所以，不平等差距儘管過去幾年擴大，其實惡化速度卻比過去半世紀緩慢。衡量所得分配不均的標準指標「Gini係數」顯示，2020年至2024年此係數變化不大，只在0.47%~0.49%區間狹幅升沉。（係數走高顯示不平等加劇；0表示所得完全平等，1代表某人囊括全部所得）

由此可見，即使近幾年財富或所得不均絕對程度變化並不顯著，或許另有其他因素導致消費者行為分歧。原因可能出在平均薪資成長停滯，指相對於民生必需品價格漲幅而言。從2020年新冠肺炎疫情爆發前到現在，美國勞工整體所得（以平均時薪計算）成長極微，財富和所得分布位於底層那一半的家庭，卻眼睜睜看著股價和房價大漲，若是既沒持股也沒房屋，覺得自己變得更窮，可以理解。

其實，疫後經濟解封期間，所得最低的勞工薪資漲速最快；只是在過去一年左右這種情勢已逆轉，反映企業減少招聘，換工作者也不再享有薪資大幅提高的待遇。

K型消費與經濟「展望」更有關聯

綜合研判，若真有「K型經濟」，原因與其說是與財富縮水或失業人口增加有關，不如說與未來展望更悲觀更有關聯。用一句話概括就是：「經濟雖穩定，但希望不再。」

一部分原因是消費者債務展望更晦暗。姑且撇開複雜的學生貸款不談，最近美國消費者債務違約出人意料的發展，是信用卡和汽車貸款違約案激增，在2024年中升到相當高的水準，之後已回穩。

這種景況與消費者信心調查結果相符。密西根大學調查顯示，2022年以降，較高收入者信心回升，低收入者信心依然低迷不振。這兩組人今年第2季信心雙雙陡降，可能反映「解放日」關稅效應。如今，收入較高者信心已從低點翻揚，低收入者信心持續下滑。

結論是：在美國經濟概況（從財富和所得水準角度觀之）大致持穩下，疫後這幾年所得分配不均情形並未顯著加劇，但未擁有不動產或金融資產的較低收入者，對未來收益（不論絕對值或相對值）的展望更悲觀了。這種情景與低收入戶家庭支出轉趨謹慎的行為一致--即使失業率仍低，工資持續攀升，經濟整體而言仍在擴張。