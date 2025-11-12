快訊

黄明志捲謝侑心命案「尚查無明顯犯案證據」 可能明天保釋

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬大關。但摩根士丹利表示，加密幣不再只是投機標的，在專業投資人和富人投資買盤支撐下，由豐沛資金供應驅動的四年上漲周期尚未結束。

總部在蘇黎世、自稱全球首家受監管數位資產銀行的Sygnum最近的調查發現，遍布全球45國、逾千位受訪高淨值富人與專業投資人中，有61%打算增持加密幣。

調查發現，這些投資人不確定第4季和2026年資金配置在加密幣的展望，畢竟10月期間加密資產市值大約蒸發5,000億美元，導致他們對短期展望持「中立」甚至「負面」評價。

不過，以價值儲存功能來看，受訪者認為比特幣仍優於其他代幣，主要基於先入為主的優勢，也反映市場對通膨、去美元化和主權債務高築的普遍憂慮。

除了對價格回軟和資產分散化動能減弱有些不安外，Sygnum的報告也顯示，採主動管理策略的投資人，在兩種條件下，資金會擴大流入加密幣ETF：1).允許質押（staking），即用戶若將一定數量加密幣存在他們的區塊鏈網絡上，就給予獎勵；2).直接代幣投資變得熱門。

摩根士丹利分析師團隊指出，川普去年勝選是加密幣資產躍為主流的分水嶺，投資人看待加密資產的方式為之丕變，加上川普2.0上台後鬆綁監管法規，尤其推行「天才法」（Genius Act）確立加密幣成為一種「可投資的資產類別」，已使數位資產投資熱門起來。

大摩分析師蓋林多指出，目前大多數投資興趣聚焦於比特幣，但最近一些投資人也對穩定幣的推出感到好奇。

另一位分析師克里普利則認為，加密幣ETF的推出，改善了可得性和投資便利性，更是關鍵因素。他提到，貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）、景順（Invesco）這些家喻戶曉的投資公司紛紛推出ETF，已使加密幣ETF投資資金池擴大到2,000億美元，光是2024年就流入400億美元。

蓋林多表示，加密幣作為資產類別仍在早期階段，目前投資人可分成三大類：把比特幣視為數位黃金的投資人、把比特幣視為「創投資本...頗有科技業破壞式創新味道」的投資人，以及看重比特幣作為投資組合分散化工具（因為與其他資產脫鉤）的投資人。

蓋林多預期，加密幣正值一波為期四年的多頭周期，通常與全球M2貨幣供給趨勢一致。此刻，他認為比特幣可能邁向這個四年周期的尾聲，所以面臨一段整理期，從最近價格回跌可見端倪。

