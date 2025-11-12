芬蘭減碳創新 資料中心廢熱回收讓超市和城市暖呼呼

快訊

中央社／ 赫爾辛基12日專電

資料中心巨量能源消耗與廢熱排放依然貢獻減碳。北歐業者的創新解方，將這些餘熱直接供應給芬蘭一家大型超市的室內暖氣系統，估計每年可減少約200噸溫室氣體排放，為資料中心與零售業的永續合作立下循環經濟典範。

北歐資料中心營運商atNorth與芬蘭大型零售商Kesko旗下的K-Supermarket共同宣布，雙方合作在芬蘭埃斯波（Espoo）地區首度實現一項突破性專案：將資料中心運作時產生的餘熱，直接導入並供應給一家大型超市的室內暖氣系統。

這項區域供熱創新方案已於日前正式運行，預計可滿足這家超市整個冬季幾乎全部的暖氣需求，不但每年減少約200噸溫室氣體排放的環保效益，更為資料中心與零售業的永續合作立下循環經濟典範，相當於為120戶小家庭提供全年的暖氣用量。

芬蘭的資料中心廢熱回收已是能源轉型趨勢，埃斯波市政府也宣布，全球最大的資料中心廢熱回收利用計畫正在進行中，它是由公有電力公司Fortum與科技巨擘微軟（Microsoft）和埃斯波市政府共同推動，目標是將新建資料中心群的廢熱回收，全面整合到城市基礎建設的區域供熱網路。

根據市政府的資料，這項計畫完成後，預計全年可回收資料中心約75%的廢熱，並滿足當地區域約40%的供熱需求。Fortum強調，整套系統將藉由再生能源電力驅動的熱泵廠運作，最終目標是達成淨零碳排供熱並且服務首都圈中3個市鎮約25萬用戶需求。

芬蘭 暖氣 再生能源
