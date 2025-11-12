快訊

傳三星、 SK海力士、鎧俠擬跟進SanDisk NAND漲價潮到來？

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
韓國消息指出，三星電子、SK海力士、鎧俠等，均出手控制NAND產量，以拉高價格。美聯社
先前傳出記憶體大廠SanDisk大幅上調NAND報價，如今韓國消息指出，三星電子、SK海力士、鎧俠等，均出手控制NAND產量，以拉高價格，三星考慮漲價兩到三成、甚至更高。外界估計NAND未來價格可能會再漲四到五成。

韓國媒體ChosunBiz報導，據悉美商SanDisk將NAND產品合約價，最多調漲五成，本月開始生效。北美科技巨擘擔心NAND價格急漲，開始「恐慌採購」。一些分析師說，明年NAND供給量已經銷售一空。

報導寫道，去年一年整年NAND價格都維持在成本價，三星電子、SK海力士、鎧俠均擬提高NAND價格。據報三星與海外大客戶商討明年供給時，內部考量要喊漲20%-30%、或是更高。

研究公司Omdia數據顯示，三星和鎧俠今年NAND晶圓產量目標，分別較去年下調約7%、2%，預料明年還會持續減產。而SK海力士和美光也都保守限制產能，以便從漲價潮受惠。

市場研究公司指出，NAND大廠共同控制產量，使得NAND均價激增，光是上季就大漲15%，未來可能會再飆40%-50%。

NAND喊漲的另一原因是，TLC（三層儲存）NAND供給短缺。這是因為供給大廠從TLC，轉往生產利潤更高的QLC（四層儲存）NAND。TLC每個單位可儲存三個位元，QLC則可儲存四個位元。尺寸相同的情況下，QLC儲存量較TLC多出三成以上，更適合AI資料中心所需的大容量固態硬碟（SSD）。

業界高層說，廠商將產線從TLC轉成QLC，部分TLC設備暫停，自然會導致四大供給商的產量減少；設備和產線轉換期的產量下滑，使市場價格激增。

