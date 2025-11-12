陸AI模型擁一壓倒性優勢 Google前CEO警告：恐獲各國大量採用

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）警告，大多數國家最終可能基於成本考量，採用中國大陸人工智慧（AI）模型。

施密特在「Moonshots」Podcast 11日上傳的最新一集節目中表示，相較於封閉原始碼的美國大型AI模型，中國大陸大型模型都屬於開放原始碼模型，兩者差別在於開放原始碼模型免費，封閉原始碼模型不是。

施密特說：「絕大多數財力比不上西方的政府和國家最終會以中國大陸模型為標準，原因不在於這些模型表現較佳，而是因為免費。」

支持開放原始碼的人認為，由於任何人都能修改及重新發布程式碼，開放原始碼能讓技術以民主方式快速發展，提倡封閉原始碼模型的人則主張把程式碼藏起來較安全。施密特和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，都擁護開放原始碼模型。

黃仁勳和法國AI新創公司Mistral執行長孟施（Arthur Mensch）等企業高階主管曾表示，打造獨立AI系統對各國至關重要。黃仁勳2月在杜拜世界政府峰會上向政府官員表示，如果擔任開發中國家領導人，他的首要之務是把語言和文化資料編寫成自家大語言模型。

孟施則把AI比喻為1900年代的電力，認為未打造自家AI系統的國家，將面臨資金流至其他國家的風險。