高爾夫球場變大眾運輸系統測試中心 新加坡推動地鐵智慧展魄力

西門子交通集團（Siemens Mobility）今日於新加坡鐵路測試中心（SRTC）展示「Signaling X」創新解決方案。出席致詞的環球有限公司執行長Chua Chong Kheng表示，五、六年前，這個場地原本是高爾夫球場，當時新加坡政府因「高鐵計畫」需要用地而取得該地，他力薦在此落腳，最後新加坡政府也同意，才有今天的新加坡的鐵路測試中心。

他並開玩笑說有：「雖然我也打高爾夫，但如今可能成為全新加坡球友的『頭號敵人』，因為除了這裡，我也參與了另一個高爾夫場地——Jurong Country Club的取得，那裡原本是高鐵終點站預定地。如今這些土地都轉化為推動公共交通發展的重要資產。」

他進一步表示，SRTC是由LTA建設、面積達54公頃的大型綜合測試設施，於今年3月全面完工。這是全亞洲最完整、最先進的鐵路測試與驗證中心之一，目標是支援本地鐵路系統在高度密集運輸需求下的安全與可靠營運，這個中心提供先進的測試環境，可用於各種新技術與既有系統的驗證。

Chua Chong Kheng進一步透露，如今這個測試中心，不僅支援新建（Greenfield）項目，如新地鐵線與新車隊，也支援既有系統的升級與改造（Brownfield）。在新加坡這樣高密度的城市中，夜間測試時段僅有2-3小時，且需與營運商共用設施，因此，SRTC的出現能讓測試在不受限制的環境下24小時進行。由於周邊無住宅區，也不受噪音限制，非常適合連續測試。這將有效縮短項目工期、降低風險、加速新系統的交付與上線，最終惠及社會大眾。

此外，SRTC也將成為區域創新與研發中心，國際企業如Siemens及海外政府單位，將可在此測試與展示新一代地鐵與號誌系統，使新加坡成為全球城市軌道科技的合作平台與示範基地。

未來25年，全球城市人口將持續成長三倍，這代表運輸需求與能源消耗都會急速上升。根據趨勢，全球交通能源需求仍在快速增加，要滿足這樣的挑戰，唯有依靠高品質的公共運輸系統。像新加坡這樣人口密集的城市，更需要世界級的大眾運輸網絡來支撐永續發展。

西門子交通集團鐵路基礎建設執行長Marc Ludwig則強調，推動大眾運輸系統智慧化，除因應全球人口與需求成長，全球運輸也面臨前所未有的挑戰。這些挑戰包括關鍵基礎設施面臨日益嚴重的安全威脅與網路攻擊風險；全球晶片短缺與供應鏈中斷對製造商與營運商造成衝擊；科技變化速度前所未有，從摩爾定律的兩年倍增，如今已進入更快速的演進階段。