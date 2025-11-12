推進智慧交通 西門子首次於地鐵系統展示Signaling X方案

快訊

聯合報／ 特派記者簡永祥／新加坡12日電
西門子交通集團（Siemens Mobility）在新加坡向自全球的大眾運輸營運商與媒體展示其於地鐵系統的實際運作。記者簡永祥／攝影
西門子交通集團（Siemens Mobility）在新加坡向自全球的大眾運輸營運商與媒體展示其於地鐵系統的實際運作。記者簡永祥／攝影

西門子交通集團（Siemens Mobility）今日宣布，應用在大眾運輸系統的核心號誌資料中心Signailing X，成功在新加坡鐵路測試中心（SRTC）完成測試，西門子交通集團鐵路基礎建設執行長Marc Ludwig表示，已準備好進一步拓展至全球大眾運輸市場。

Marc Ludwig表示，這項突破性技術將通訊式列車控制（CBTC），也就是當今地鐵與都市交通網路使用的先進技術，整合至集中式、雲端就緒的基礎架構，打造出號誌資料中心（Signaling Data Center）。

他強調，這項系統最大的特色，是其安全關鍵功能透過西門子交通自主研發的分散式智慧安全系統平台（DS3），在商用標準硬體上運行，讓列車能在更短間隔下安全運行。對大眾運輸營運商來說，透過這套系統，可將整體營運效率提升高達20%、能源使用可節省高達30%，並為乘客帶來更短的候車時間與更永續的交通體驗。

這也是西門子交通集團繼2024年柏林軌道展InnoTrans首度亮相並成功應用於鐵路幹線後，向全球宣告更智慧化的Signaling X，已準備好進一步拓展至全球大眾運輸市場。

Marc Ludwig興奮地說：「今天，我們在新加坡的都市軌道環境中正式展示Signaling X，象徵著大眾運輸數位轉型的重要里程碑。」他接著強調，Signaling X將多種號誌系統整合到同一平台，並透過開放介面擴展更多應用可能。

他進一步說：「今天是Signaling X首度於CBTC大眾運輸測試環境的現場展示，我們特別感謝合作夥伴MSI環球公司 ，與我們的合作讓這項劃時代技術。」

Signaling X代表著鐵路幹線與都市鐵路號誌及控制領域的重大突破。此雲端就緒平台將道岔控制、號誌系統及運行控制系統整合至集中化、虛擬化的資料中心。Signaling X提供了無縫且高效率的軌道運行模式，包含透過在相同規格的商用標準硬體上執行安全關鍵功能及非安全關鍵系統，並以標準化應用程式介面串聯。

西門子交通集團表示，Signaling X已率先在歐洲的奧地利和西班牙導入。此次選在新加坡鐵路測試中心（SRTC）向全球發布通過SRTC測試，並邀集來自台灣、印度、香港、印尼、馬來西亞、越南、美國、法國和英國等大眾運輸營運商和媒體，親自見證實機現場展示，目標市場瞄準正進行大眾運輸系統數位轉型的國家，加速推進大眾運輸系統智慧化進程。

西門子交通集團鐵路基礎建設執行長Marc Ludwig宣布其創新的Signailing X平台，已準備好進一步拓展至全球大眾運輸市場。記者簡永祥／攝影
西門子交通集團鐵路基礎建設執行長Marc Ludwig宣布其創新的Signailing X平台，已準備好進一步拓展至全球大眾運輸市場。記者簡永祥／攝影
西門子交通集團創新的Signailing X平台實機向全球的大眾運輸營運商與媒體進行實機展示。記者簡永祥／攝影
西門子交通集團創新的Signailing X平台實機向全球的大眾運輸營運商與媒體進行實機展示。記者簡永祥／攝影

