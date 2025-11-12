聽新聞
0:00 / 0:00
路透爆通用汽車下最後通牒 要求零件製造商將供應鏈撤出中國
路透12日引述4名知情人士說，通用汽車已指示數千家供應商清理供應鏈中來自中國大陸的零件。這反映出汽車製造商對地緣政治干擾營運的情況日益不滿。知情人士說，通用汽車高層一直敦促供應商尋找中國以外的原材料和零件來源，最終目標是將供應鏈完全遷出中國大陸。
部分知情人士稱，通用汽車已為部分供應商設定2027年的最後期限，要求它們解除與中國大陸的採購關係。
知情人士稱，通用汽車早在2024年底就向一些供應商下達相關指令，但在今年春天，隨著中美貿易戰不斷升級，這項工作變得更加緊迫。
知情人士說，通用汽車高層指出，此舉是公司提升供應鏈「韌性」的整體戰略之一。
中美之間的地緣政治緊張，讓汽車業高層們長期處於應急狀態。美國總統川普時而加徵、時而取消關稅，以及業界對潛在稀土瓶頸和晶片短缺的擔憂，都促使多家車企重新評估與中國大陸的關係。中國長期以來一直是汽車零部件和原材料的重要來源地。
為響應川普鼓勵投資和創造就業的政策，汽車製造商和零件供應商已率先採取措施，擴大在美國工廠的生產規模。但業內高層表示，他們也感受到美中關係正在經歷跨黨派、長期性的調整，一些企業正在削弱與中國大陸數十年來形成的供應鏈聯繫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言