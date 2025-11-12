路透爆通用汽車下最後通牒 要求零件製造商將供應鏈撤出中國

路透12日引述4名知情人士說，通用汽車已指示數千家供應商清理供應鏈中來自中國大陸的零件。這反映出汽車製造商對地緣政治干擾營運的情況日益不滿。知情人士說，通用汽車高層一直敦促供應商尋找中國以外的原材料和零件來源，最終目標是將供應鏈完全遷出中國大陸。

部分知情人士稱，通用汽車已為部分供應商設定2027年的最後期限，要求它們解除與中國大陸的採購關係。

知情人士稱，通用汽車早在2024年底就向一些供應商下達相關指令，但在今年春天，隨著中美貿易戰不斷升級，這項工作變得更加緊迫。

知情人士說，通用汽車高層指出，此舉是公司提升供應鏈「韌性」的整體戰略之一。

中美之間的地緣政治緊張，讓汽車業高層們長期處於應急狀態。美國總統川普時而加徵、時而取消關稅，以及業界對潛在稀土瓶頸和晶片短缺的擔憂，都促使多家車企重新評估與中國大陸的關係。中國長期以來一直是汽車零部件和原材料的重要來源地。