聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國際能源署12日發布的最新《世界能源展望》年度報告，顯示石油與天然氣需求不會如先前預測，在2030年達到峰值。圖為墨西哥韋拉克魯斯外海的墨西哥灣Centenario深水石油平台全景。路透
國際能源署12日發布的最新《世界能源展望》年度報告，顯示石油與天然氣需求不會如先前預測，在2030年達到峰值。圖為墨西哥韋拉克魯斯外海的墨西哥灣Centenario深水石油平台全景。路透

國際能源署（IEA）受到美國川普政府部分官員批評後，在12日發布的最新《世界能源展望》年度報告中，重新引入2020年取消的「現行政策情景」（Current Policies Scenario，CPS），顯示石油與天然氣需求不會如先前預測，在2030年達到峰值。

華爾街日報報導，IEA取消CPS後，改以同時考量現行政策與政策提案的展望模式發布報告。但CPS僅基於現行政策與法規設計，在此情景下，石油與天然氣需求將持續增長至2050年，而煤炭則預期在2030年之前開始下滑。

根據報導，全球石油需求將從2024年的每日1億桶增至2035年的每日1億500萬桶，並於2050年達每日1億1300萬桶。成長主要來自石化原料與航空業需求。同時，由於部分地區缺乏政策支持，電動車在全球汽車銷售占比預計自2035年後將停滯，但中國與歐洲除外。此一趨勢將進一步推升2030年代及之後的石油需求。

石油消費峰值，即全球石油需求達到最高點後開始持續下降的時刻，近年一直是能源討論的核心。IEA曾多次估計石油需求將在2030年之前達峰，但業界其他觀點則認為可能在2030年之後甚至更晚出現。IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）表示，決定重新引入CPS情景是受「經濟與能源環境的變化」影響。

他指出：「在經濟、政治以及技術層面上，今天存在許多不確定性。我們希望有更廣泛的情景範圍，來嘗試解決所有這些不確定性。我希望這能滿足各國領導人、政府、產業及其他利益相關者的需求。」

由於美洲主要生產商產量穩定，加上需求增長疲軟，石油市場近期供應充足，但CPS情景顯示，現有油田產量下降與需求增加將迅速消化過剩供應。到2035年，市場將需要約每日2500萬桶的新油田計畫以維持平衡，並透過油價上升刺激額外上游投資。

另一個「已公布政策情景」（Stated Policies Scenario，STEPS）則考慮更廣泛的政策應用，包括已正式提出但尚未採納的政策。在此情境下，全球石油需求預計於2030年前後達每日1億200萬桶峰值，之後逐步下降。但與2024年展望不同，由於美國政策變化及液化天然氣（LNG）出口激增帶來價格壓力，天然氣需求在2030年代仍將持續增長。

IEA的年度《世界能源展望》基於能源供需數據、經濟發展、人口增長、技術進步以及政府政策，來呈現這兩種情景。畢羅表示：「我們有多種基於不同政策假設的情景，並且呈現不同的能源路徑及其後果，我們並未對任何情景賦予概率。由各國政府、產業及其他利益相關者自行決定他們認為應該更關注哪個情景。」

國際能源署遭美國批評後發布最新報告！改口稱油氣需求續增至2050年

