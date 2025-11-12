99兆美元家業誰接手？亞洲富豪家族財富傳承拉警報
根據周二發布的一份報告，亞洲私人財富預計到2029年能達到99兆美元，占全球總量的四分之一，但許多富豪家族還沒準備好進行財富交接。
這項研究調查了來自台灣、中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、泰國和新加坡的228位高淨值人士。研究發現，亞洲近半數的第一代創業家未主動規劃財富傳承。許多人都是逼不得已時才行動：37%要健康亮紅燈才考慮，43%則是等到業務出問題再處理。
報告警告，這個問題不僅威脅到家族財富。亞洲大部分財富仍與創辦人領導的企業緊密相連，這些企業雇用數百萬名員工，在區域經濟中扮演重要角色。一旦財富交接出問題，可能引發法律糾紛、企業四分五裂，讓成長快速、但治理結構不如西方家族歷經數代積累那樣穩固的公司陷入動盪。
根據報告，亞洲企業領導層多已年逾七旬，意味大規模的世代交替即來臨。以台灣為例，企業領導層的年齡中位數是73歲。
波士頓諮詢公司東南亞區負責人Ernest Saudjana表示：「試想，如果你把財富平均分給所有子女，再傳個幾代之後，所有權就會變得非常分散，從治理的角度來看，業務由誰最終拍板定案就不明確了。」
亞洲的46位家族企業創辦人當中，91%希望將領導權保留在家族內部，28%說他們的繼承人對接班不感興趣，24%表示他們選定的繼承人尚未做好準備。超過三分之一的創辦人依然獨自做出所有財富決策，而有28%尚未向任何人透露遺囑內容。
波士頓諮詢公司的數據顯示，亞洲私人財富占全球總額的比率，已經從25年前的6%躍升至如今的21%。2019年至2024年間，新加坡吸引到7,650億美元的財富流入，香港則吸引了9,750億美元，逾80%來自亞洲本地。
研究人員提醒，如果沒有更完善的傳承規劃，大量財富可能因為家族糾紛和交接不順而流失，這會讓亞洲的財富成長故事變成引以為戒的案例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言