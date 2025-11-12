連IEA也改口 因各國淡化減碳承諾 全球油氣需求未來25年將持續上升

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
IEA悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。路透
IEA悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。路透

國際能源總署（IEA）表示，若各國不改變現行政策，全球石油和天然氣需求在未來25年仍將持續上升。從這個最新情境分析也可以看見，各國政府漸淡化對抗氣候變遷的承諾。

直到今年，IEA的模型始終假設化石燃料消耗將在五年內達到高峰。這項說法曾遭油氣業者及白宮強烈質疑。

不過，在周三發布的最新「世界能源展望」（World Energy Outlook）中，IEA卻悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。

新報告反映各國對氣候目標態度轉變、更重視能源供應穩定且便宜，以及電動車成長放緩的趨勢。

IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）接受英國金融時報訪問時說：「氣候變遷正迅速從國際能源政策議程退場，而這而這一切發生在2024年創下史上最高氣溫的一年。」

正值巴西貝倫舉行COP30氣候高峰會之際，這份報告指出，「幾乎可以確定，全球升溫幅度將在十年內突破1.5度，而限制升溫超標幅度的路徑如今已遙不可及」。

IEA強調，並非因為美國施壓而提出新的分析。美國近年強烈批評「石油需求到頂」的說法，同時致力推動化石燃料產業，並追求「能源主導地位」。

IEA表示，今年前景「不確定性的範圍擴大」，已和「所有會員國政府」討論過研究方法，並指出各國都希望看到多種情境分析。

畢羅表示，新的「現行政策」（Current Policies）情境假設目前實施中的能源與氣候政策「在未來25年間維持不變，且不再推出任何新政策」。

「現行政策」情境過去曾列入IEA的「世界能源展望」，但在2020年被刪除，原因是環保團體批評此模型低估再生能源成長潛力。不過，刪除的決定在美國引發反彈，美國眾院能源及商務委員會去年曾要求IEA重新列入這項情境。

畢羅說：「對一些人來說這太樂觀，對另一些人而言又太悲觀。」他說，IEA不會對各種情境設定機率，「我們只是把各種可能的情境擺上枱面。」

根據「現行政策」情境，全球電動車市占率將在2035年達到40%後停滯，石油需求則將從2024年的每日1億桶增至2050年的1億1,300萬桶，航空、貨運及石化產業支撐了需求。

再生能源 美國眾院 電動
