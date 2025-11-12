新加坡金融科技推手談AI 強調人性化是趨勢關鍵

全球最大金融科技盛會的新加坡金融科技節今天登場，新加坡金融科技生態發展推手之一的台裔新創工作者江維禮告訴中央社，透過AI，金融產品可針對不同收入族群量身打造投資策略，若要將科技與金融真正結合，「人性化」是趨勢關鍵。

新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）今天至14日登場，為全球最大金融科技盛會，逾百家廠商參展，來自多國的銀行與監管機構，吸引數萬人參與，聚焦AI應用、數位資產管理、跨境支付平台等議題。

數位家族辦公室業務的金融科技新創Arta Finance，由台裔共同創辦人江維禮（Edward Chiang）等人設立。江維禮過去曾在Google擔任產品管理總監，管理Google Pay等應用程式的產品管理團隊，從美國移居新加坡10年，多次受新加坡經濟發展局（EDB）等機構邀請，分享科技導入金融的實踐，是新加坡發展金融科技生態的重要推手之一。

江維禮接受中央社專訪時表示，過去他在Google工作期間，深入了解金融科技及其創新潛力，這段經驗也啟發他創業，在東南亞打造自己的金融科技產品。這個產品在設計理念上，深受他在Google的實務經驗影響。

他指出，新加坡雖然不是世界上最大的市場，但具有獨特優勢，「在這裡可以觀察到韓國、台灣、香港等市場的最新動態」，同時，新加坡金融管理局（MAS）作為科技導向的監管機構，以及經濟發展局幫助建立生態系統支持本地與國際企業，這兩個組織的協助，使新加坡成為創業理想之地，也大幅提升產品開發與市場推進的效率。

談及普惠金融，江維禮指出，傳統私人銀行通常依賴人力進行資產分析與投資建議，其服務對象多為高淨值人士。然而，透過人工智慧，金融產品可以針對不同收入族群量身打造投資策略，幫助普通收入者實現資產配置與投資多樣化。

江維禮補充說，隨著大型語言模型（LLM）的應用，這類AI系統甚至能模擬私人銀行的全套服務，讓資產未超過數百萬美元的人，也能享有原本只屬於高淨值客戶的投資機會，並支援在其他平台靈活投資。

他進一步強調，東南亞乃至整個亞洲市場極具魅力且高度多元化。人口密集、分布集中，文化、國籍與語言差異明顯，因此金融科技產品必須具備高度普適性。相比美國，這裡的市場環境要求企業擁有更多元的思維與創新視角，若要將科技與金融真正結合，打造更人性化的使用者體驗是未來金融科技發展的趨勢關鍵。