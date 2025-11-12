美政府近日有望重啟 下周起將現「數據洪流」 可能公布時程一次看

美國聯邦政府關門已導致諸多經濟數據延後發布，隨著有望未來幾天重啟運作，投資人也準備迎接「數據洪流」，尤其集中在下周與12月第二周，牽動美國聯準會（Fed）預定12月9-10日召開的利率決策會議結論。

市場預期，在國會兩院完成表決支出法案、總統川普簽署後，美國聯邦政府有望在周五（14）恢復運作，之後美國勞工部、商務部等各機關將趕忙蒐集與發佈數據，涵蓋非農就業人口、消費者物價指數（CPI）、零售銷售、個人消費支出與所得等關鍵報告。

若這輪政府關門在本周末前結束，數據可能下周起密集發布。高盛經濟學家團隊指出，由於政府關門導致9、10月的幾乎所有聯邦數據都延後發布，各部會需要時間理清，勞工部勞工統計局（BLS）可能下周初公布更新後的經濟數據公布時程。

高盛預期，勞工部可能在18或19日公布10月就業報告，「但其他經濟數據可能延後」，11月就業報告和CPI數據可能延後「至少一周」。

高盛預估，10月就業報告可能顯示流失5萬個工作，因為10月新增就業可能減緩到5萬個，同時川普政府為精簡人力所推出的延遲辭職（Deferred Resignation）計畫可能使就業人口減少10萬個；延遲辭職計畫允許接受的公務員先放假，繼續領薪水到9月30日。

摩根士丹利（大摩）經濟學家以2013年政府關門後發布數據的步調估算，可能會在Fed 12月決策前公布的重要數據，包括19日的9月就業報告、26日的9月零售銷售與生產者物價指數（PPI）、12月5日的第3季國內生產毛額（GDP）報告、12月8日的10月就業報告和9月個人消費支出與所得。

但其他經濟學家認為，預定12月5日發布的11月就業報告可能如期出爐，Fed也可能12月9日就先看到10月、11月的CPI資料。

經濟學家也擔心，政府關門影響最鉅者為10月的CPI、PPI及個人消費支出（PCE）平減指數這三份通膨數據，因為公務員當時放無薪假，當月無法蒐集數據，最糟情境下可完全不會發布。BLS可能試圖整合10月的通膨趨勢，但品質可能下降。

白宮經濟顧問哈塞特表示，政府停擺可能導致一些原該在10月蒐集的數據，永遠都沒被記錄到，「我被告之一些調查根本從未完成，所以或許我們將從不會知道那個月（10月）發生甚麼事」，「在數據機夠恢復運作前，我[ˊ將開始面臨一段陰霾籠罩的時期」。

以下為經濟學家推估的今年底前美國數據發布時程：

11月18或19日：高盛推估可能公布10月就業報告，大摩預期會公布8月營建支出與9月就業報告

11月21日：大摩預期發布8月貿易收支

11月25日：大摩預期發布9月工業生產

11月26日：大摩預期發布9月零售銷售與PPI

12月5日：大摩預期發布第3季GDP，一些經濟學家認為可能如期公布11月就業報告

12月8日：大摩預期發布9月個人消費支出與所得、10月就業報告

******

12月9-10日：Fed召開利率決策會議，並將公布最新經濟展望預測報告與利率點狀圖（Fed可能先看到10月、11月的CPI資料）

******

12月12日：大摩預期發布9月貿易收支

12月15日：大摩預期發布10月工業生產

12月18日：大摩預期發布10月零售銷售與CPI

12月19日：大摩預期發布10月PPI

大摩估算，可能在Fed 12月決策後出爐的關鍵數據包括12月18日的10月PPI、12月19日的10月CPI。