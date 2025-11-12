抓到美國就業疲軟元凶？聯準會理事：AI 使企業縮減聘僱計畫

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會理事巴爾（Michael Barr）。路透
聯準會理事巴爾（Michael Barr）。路透

聯準會理事巴爾（Michael Barr）表示，雖然人工智慧（AI）勢必將改變各國經濟，但實際影響可能出現多種不同結果。

巴爾12日在新加坡金融科技節發表演講，針對AI改變經濟，提出兩種基本情況：第一種是，生成式AI的採用將能輔助現有的工作任務與角色；第二種則是AI帶來更具變革性的影響，促使工作與休閒的型態發生根本性轉變，能提升效率，並以全新商業模式重塑企業。

巴爾表示：「目前難以預測將出現哪一種情況，或許是介於兩者之間的多種情況。」

聯準會官員先前在過去兩次的決策會議中都決議降息，主要是因為夏季就業成長大幅放緩。不過，近期多位官員的公開談話顯示，他們對於是否在12月再次降息仍存在分歧，但根據期貨市場，投資人普遍預期將再降息一次。

巴爾在演講中指出，紐約聯邦準備銀行的一項調查顯示，AI的出現使雇主縮減聘僱計畫，這可能正是導致就業成長放緩的原因之一。不過，他並未針對短期貨幣政策展望發表看法。

他同時提到，數兆美元規模的資料中心資本投資計畫，可能會在經濟層面帶來大幅改變，包括生產力提升等效應。

巴爾表示：「資本投資通常會提高勞動生產力，並有助於在長期內實現更高的產出成長，而不會對通膨造成壓力。正如我先前提過的，如果這些變化的影響夠大，也可能影響貨幣政策的運作方式。」

聯準會 AI
