Sea上季獲利遜於預期 李小冬談蝦皮在台自取店如何降成本

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Sea創辦人及執行長李小冬說：「在臺灣，我們觀察到消費者需求截然不同，很多買家偏好自取服務。」路透

蝦皮母公司新加坡電商集團Sea第3季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。Sea在美國掛牌股票周二收盤大跌8.2%。

為對抗TikTok Shop和阿里巴巴等對手，Sea正大舉投入行銷、廣告並爭取用戶。旗下電商平台蝦皮推出現金回饋、「先買後付」及累計蝦幣等誘因，吸引在經濟不確定之下轉趨保守的消費者

Sea上季每股盈餘為59美分，低於分析師預期的76美分。營收達到59.9億美元，優於市場原估的56.5億美元。

eToro市場分析師Zavier Wong說：「Sea現在並非追求短期獲利，而是著重防禦並鞏固市占。這樣的取捨當下或許讓人不安，但若執行得當，反而可能是維持平台競爭力的關鍵。」

在財報會後電話會議上，Sea高層表示，正加大對運輸物流與倉儲的投資，以改善配送服務。

談到台灣市場的布局，Sea創辦人及執行長李小冬說：「在台灣，我們觀察到消費者需求截然不同，很多買家偏好自取服務，因此蝦皮在不到三年內，將自取店擴增至超過2,500處，成為台灣唯一擁有如此規模的電商平台。」他說，自取店已成為蝦皮關鍵物流管道，占整體配送量逾七成。

李小冬進一步解釋，如此布局的成效不僅反映在銷量上，自取店每筆訂單成本比傳統取貨點少逾三成，同時，這些據點也可兼作宅配的末端集散站，配送成本比傳統末端模式更低。換句話說，我們讓消費者更滿意，同時也成功降低營運成本。

Sea預估，蝦皮全年商品交易總額（GMV）將成長逾25%。李小冬表示，蝦皮「在台灣的GMV年增達兩位數，我們認為這個極具吸引力的市場仍有相當大的成長空間」。

面對淘寶在台灣市場來勢洶洶，李小冬認為，跨境電商在台灣占比一向較低，主要因跨境購物的消費體驗較複雜，因此不太擔心海外賣家會對在台事業構成重大影響。

Sea整體營運支出較去年同期增加28%，達21.2億美元，高於去年同期的16.6億美元；銷貨及行銷費用也增加31%。

Sea電商事業上季營收達43億美元，優於市場預期的39.9億美元。

Sea股價已從2024年低點反彈逾三倍，受惠於獲利改善。不過，過去兩個月來股價下跌超過20%，市場擔心在競爭日益激烈下，股價已過高。

彭博分析師認為，隨著廣告收入可望每年成長30%至40%，抽成率接近13.3%，蝦皮可望在東南亞和巴西維持市占優勢。此外，Sea多元化的商業模式，在高毛利的遊戲子公司Garena支撐下，也讓該公司更能抵禦同業的競爭。

