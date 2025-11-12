超微Zen 6採台積電2奈米製程明年登場 AI升級的Zen 7後年接棒

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）周二確認，Zen 6處理器預計2026年推出，將採用台積電2奈米製程。歐新社
超微（AMD）周二確認，Zen 6處理器預計2026年推出，將採用台積電2奈米製程。歐新社

超微（AMD）周二在分析師日上揭露最新CPU藍圖，Zen 6處理器預計2026年推出，確認採用台積電2奈米製程；後續的Zen 7則採用「未來製程」，雖未公布具體細節，但業界普遍預期仍將由台積電代工，延續雙方長期合作。

明年正式登場Zen 6將是業界首款採用台積電旗艦級2奈米製程的產品，將同時應用於Ryzen與EPYC兩大產品線，涵蓋桌上型Olympic Ridge、行動版Medusa Point，以及伺服器用的Venice系列。

技術長Mark Papermaster強調，Zen 6與Zen 6c系列將實現更高的IPC（每時鐘週期執行指令數）與效能提升，並為Ryzen及EPYC處理器陣容擴充AI功能。

超微首度確認Zen 7架構，在路線圖中被列為「未來節點」與「次世代」設計。導入更先進的AI運算單元與Matrix Engine，以支撐資料中心與AI伺服器的需求，標誌標準CPU核心將朝向深度AI整合轉型。

Zen 7架構預期將首先亮相於次世代伺服器處理器EPYC Verano，其餘細節尚未揭露，包括快取配置、核心數量與功耗目標等具體規格仍待後續公布。

製程 台積電 奈米 超微
