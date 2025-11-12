快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

FedEx本季財測優於預期 股價大漲逾5% 緩解市場對假期銷售的擔憂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
聯邦快遞（FedEx）因財測利多，11日股價收盤大漲超過5%。 路透
聯邦快遞（FedEx）因財測利多，11日股價收盤大漲超過5%。 路透

聯邦快遞（FedEx）預期本季獲利將較去年同期改善，緩解了投資人對年底假期銷售可能疲弱以及貿易政策不穩定的擔憂。公司股價周二（11日）收盤大漲5.45%，報267.72美元；競爭同業優比速（UPS）股價也收漲2.12%，報95.03美元。

聯邦快遞財務長迪特里希周二在一場產業會議上告訴投資人，公司預估本季（9到11月，會計年度第2季）調整後每股盈餘將超過去年同期的4.05美元。彭博資訊訪調分析師的預估平均值為4.02美元。

花旗集團（Citigroup）分析師Ari Rosa說，目前市場明顯出現一波憂慮緩解後的反彈，因為投資人先前對聯邦快遞與UPS的前景相當悲觀。這兩家公司在過去一、兩年間，面臨眾多挑戰。

彭博新聞指出，包裹運輸產業近期受到需求不確定性與運費成本上升的夾擊，尤其在旺季運輸高峰前夕，加上川普關稅政策的影響，情況更加複雜。聯邦快遞與UPS最新遭遇的問題是，上周UPS貨機發生墜毀事故，兩家公司停飛了旗下MD-11貨機，打亂營運且會產生額外開支。

根據申報文件，MD-11貨機約占UPS機隊的9%，在聯邦快遞占比則為4%，因此對UPS的衝擊可能較大。

摩根大通證券（JP Morgan Securities）分析師Brian Ossenbeck在最新報告中提到，這一最新情勢迫使兩家公司轉向第三方包機服務，以維持運作。外包雖可確保運能，但勢必推高成本，尤其在需求上升時期，空運費率也可能進一步上揚。

UPS 投資人 分析師
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Sony 調高全年財測 娛樂事業報捷、手機相機感測器需求回溫

「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績

美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

相關新聞

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

日本政府為籌措抑制觀光公害的經費，除計畫自2026財政年度起調高外國旅客簽證費用外，《每日新聞》11日引述消息人士報導，...

美政府有望最快明天重啟！分析師看漲股市 是承接AI股好機會？

在美國聯邦參議院通過終結政府關門的支出法案後，眾議院議員11日結束為期53天的休會，預定13日全院表決，以結束這波歷來最...

Sea上季獲利遜於預期 李小冬談蝦皮在台自取店如何降成本

蝦皮母公司新加坡電商集團Sea第3季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。Sea在美國掛牌股票周二收盤大跌8...

超微Zen 6採台積電2奈米製程明年登場 AI升級的Zen 7後年接棒

超微（AMD）周二在分析師日上揭露最新CPU藍圖，Zen 6處理器預計2026年推出，確認採用台積電2奈米製程；後續的Z...

苦追台積電…三星要雪恥 訂目標2年內搶下20%晶圓代工市占拚轉虧為盈

三星電子傳出訂定宏大目標，力拚2027年前讓晶圓代工事業轉虧為盈，並搶下20%市占，努力追趕台積電長期來的龍頭地位。為此...

投資人不埋單？軟銀砍光輝達後股價暴跌10%

日本軟銀集團（SoftBank）股價周三在東京早盤一度重挫10%，創一個月新低，主因是該公司出清美國晶人工智慧（AI）晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。