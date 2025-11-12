FedEx本季財測優於預期 股價大漲逾5% 緩解市場對假期銷售的擔憂

聯邦快遞（FedEx）預期本季獲利將較去年同期改善，緩解了投資人對年底假期銷售可能疲弱以及貿易政策不穩定的擔憂。公司股價周二（11日）收盤大漲5.45%，報267.72美元；競爭同業優比速（UPS）股價也收漲2.12%，報95.03美元。

聯邦快遞財務長迪特里希周二在一場產業會議上告訴投資人，公司預估本季（9到11月，會計年度第2季）調整後每股盈餘將超過去年同期的4.05美元。彭博資訊訪調分析師的預估平均值為4.02美元。

花旗集團（Citigroup）分析師Ari Rosa說，目前市場明顯出現一波憂慮緩解後的反彈，因為投資人先前對聯邦快遞與UPS的前景相當悲觀。這兩家公司在過去一、兩年間，面臨眾多挑戰。

彭博新聞指出，包裹運輸產業近期受到需求不確定性與運費成本上升的夾擊，尤其在旺季運輸高峰前夕，加上川普關稅政策的影響，情況更加複雜。聯邦快遞與UPS最新遭遇的問題是，上周UPS貨機發生墜毀事故，兩家公司停飛了旗下MD-11貨機，打亂營運且會產生額外開支。

根據申報文件，MD-11貨機約占UPS機隊的9%，在聯邦快遞占比則為4%，因此對UPS的衝擊可能較大。

摩根大通證券（JP Morgan Securities）分析師Brian Ossenbeck在最新報告中提到，這一最新情勢迫使兩家公司轉向第三方包機服務，以維持運作。外包雖可確保運能，但勢必推高成本，尤其在需求上升時期，空運費率也可能進一步上揚。