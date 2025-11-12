CoreWeave解釋「資料中心供應商」狀況卻愈描愈黑 股價崩跌逾16%

CoreWeave因執行長英崔特（Mike Intrator）一句「第三方資料中心開發商」延宕導致全年財測受影響，周二收盤股價重挫16.3%。

英崔特接受CNBC節目訪問時說：「坦白說，這一季的每個環節都如我們預期，只有一家資料中心出現延遲。」他隨後說，更準確說是「一家資料中心供應商」出現延誤。

CNBC主持人克雷默（Jim Cramer）直指：「有些人可能以為那是一個園區，但從數據來看，其實是多個地點。剛好這些地點都和你們試圖收購的Core Scientific有關。」克雷默指出，延宕的資料中心分別位於德州、奧克拉荷馬州與北卡羅來納州。

英崔特表示，雙方在基礎設施合作上已經有一段時間，並將持續努力讓設施上線，但他未正面證實Core Scientific就是那家第三方供應商。

CoreWeave周一電話會議上，摩根大通分析師墨菲問到延宕是否和Core Scientific有關，但英崔特不願證實。

英崔特在電話會議中原本表示，受影響的是一座資料中心，而非幾個場區。他說：「我們確實有一座資料中心出現問題，對營運造成影響，但我們的資料中心布局共有41座。」

CoreWeave財務長阿格拉瓦（Nitin Agrawal）則說，延宕源於「一家資料中心供應夥伴」。

CoreWeave今年曾出價90億美元收購Core Scientific，但後者股東否決此議。Core Scientific股價周二大跌10.2%。

英崔特周二在CNBC訪談中表示，CoreWeave「每天」都有團隊和承包商及Core Scientific在相關場區合作，設法讓進度回到正軌。

他說：「我們在第3季就察覺該設施出現延誤。CoreWeave隨即派出自家人員進駐現場，確保各項作業能盡快推進。」