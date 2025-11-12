投資人不埋單？軟銀砍光輝達後股價暴跌10%

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟銀集團（SoftBank）出清輝達（Nvidia）持股後，股價在周三東京早盤一度重挫10%。路透
日本軟銀集團（SoftBank）股價周三在東京早盤一度重挫10%，創一個月新低，主因是該公司出清美國晶人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）持股，套現58.3億美元。CNBC引述知情人士的說法報導，這筆資金將用於支應軟銀對ChatGPT母公司OpenAI的225億美元投資中計畫。

截至台灣時上午9時30分，跌幅雖收斂仍然超過5%。

軟銀在周二公布財報時披露，已於10月出售3,210萬股輝達股票，同時減持T-Mobile持股，合計籌得約91.7億美元資金。儘管公司公布的上季業績優於預期，並宣布實施1拆4股票分割，股價仍大跌。

軟銀出脫輝達之際，正值市場質疑Meta Platforms、Alphabet等大型科技公司未來數年超過1兆美元的AI支出，能否帶來相應報酬。投資人開始懷疑資金正湧入報酬尚不確定的新技術領域，而領先企業的股價漲勢又顯得過於誇張。輝達股價周二在紐約盤中一度下跌3.9%。

軟銀財務長後藤芳光在財報說明會中表示：「我無法判斷目前是否處於AI泡沫。我們出售輝達，是為了將資金用於融資。」

軟銀創辦人孫正義近來陸續變現資產，以支撐包括與OpenAI、甲骨文合作建設「星際之門」資料中心在內的多項AI計畫。

花旗分析師Keiichi Yoneshima指出：「軟銀的市值高度依賴其投資組合的市場評價，股價波動恐將加劇。但若資產淨值能持續擴張，投資人應會重新看好。」

這不是軟銀首次清空輝達持股。軟銀願景基金早年曾是輝達的重要支持者，據悉於2017年建立40億美元部位後，2019年1月全數出脫。2020年又重新買入少量股份。兩年後ChatGPT問世引爆AI熱潮，截至今年3月底，軟銀對輝達的持股已增至約30億美元，光這筆投資便收穫可觀。

軟銀第2季淨利高達2.5兆日圓（約162億美元），遠超過市場預期的4,182億日圓。後藤表示，OpenAI自軟銀投資以來估值已增加146億美元。

