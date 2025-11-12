不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

日本政府為籌措抑制觀光公害的經費，除計畫自2026財政年度起調高外國旅客簽證費用外，《每日新聞》11日引述消息人士報導，同時正考慮調高俗稱「出境稅」的國際觀光旅客稅。

日本自2019年設立出境稅，目前每人徵收1000日圓（新台幣約204元），2023年度稅收達399億日圓（新台幣約

81.5億元）。首相高市早苗就任前，曾於9月30日的自民黨總裁選舉辯論會上表示：「即使將出境稅提高到3000日圓（新台幣約613元），也想善用這筆資金。」

據報導，日本政府正就2026年度稅制改正大綱展開討論，考慮將出境稅提高至3000日圓以上，並利用這筆財源加強應對觀光公害的措施，例如交通壅塞和不良旅遊行為等。

然而，由於出境稅同樣適用於日本人，加稅恐使國人出國意願下降，因此也在研議將新增收入部分用於降低日本人護照發行費。以10年有效期護照為例，目前線上申請發行費用為1萬5900日圓，其中約1萬日圓用於海外日本國人保護。政府相關人士透露，利用出境稅增加的收入有可能將護照發行費用最多降低約1萬日圓。

共同社10日引述知情人士報導，日本政府計畫自2026財政年度起調高外國旅客簽證費用，原因是現行費率明顯低於美國及歐洲水準，這將是外務省從有紀錄的1978年以來首次上調簽證費，同樣預計把部分新增收入用於抑制過度觀光。此外也決定，為了防止外國人轉售商品非法牟利，將改為出境時再退還購買商品的消費稅。

雖然這些要求增加了外國遊客負擔，有可能緩解觀光公害，但也可能導致外國人減少赴日旅遊的意願。政府內部一些人士表示，「需要充分考慮外國人及觀光業者的情況」，呼籲慎重討論。