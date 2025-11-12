快訊

PS5一口氣降價25%！Sony推「日本限定版」 突襲Switch 2

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Sony集團首度推出「日本限定版」的PlayStation 5遊戲機，一口氣降價約25%。圖為資料照片。路透
Sony集團首度推出「日本限定版」的PlayStation 5遊戲機，一口氣降價約25%，要在通膨高漲的日本國內環境下刺激銷售，並在本土市場加強與任天堂新一代遊戲機Switch 2競爭。

Sony今天透過直播宣布，這款只在日本銷售的PlayStation 5數位版售價為5.5萬日圓（約357美元，新台幣約1.1萬元），價格遠低於先前的72,980日圓，也比美國市場售價499美元便宜許多。玩家可自周四（13日）起預購，11月21日正式開賣。

Sony互動娛樂執行長西野秀明發表會上表示：「我們希望讓日本許多玩家能夠享受PS5以及其豐富的遊戲陣容。」

在新遊戲方面，Sony表示，PS5獨家遊戲《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei）自10月2日推出後，首月全球銷量就達達到330萬套。

競爭同業任天堂先前也採取和Sony這回類似的策略，推出了日本限定版、僅支援日文介面的低價版Switch 2，與國際版同時上市。該版本的亮眼表現，帶動Switch 2創下業界歷史上最快的銷售速度。

Sony這次降價令消費者大感驚喜與意外，因為不久前，由於美國總統川普對進口商品加徵關稅，導致Sony被迫在全球範圍上調PlayStation 5售價。Sony也表示，今年的目標是在硬體策略與獲利之間取得平衡。

由於任天堂長期主導日本市場，PlayStation平台過去幾代在當地表現吃力。此次Sony降價被視為對日本玩家的善意回應，也可能為其未來幾年推出新一代遊戲主機奠定更有利的市場基礎。

任天堂 Sony PlayStation 5 售價 日本
×

