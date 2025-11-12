快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

Google為Pixel手機推出多項AI新功能 訊息摘要「類似iPhone」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google在今年8月推出的Pixel 10 Pro智慧手機。路透
Google在今年8月推出的Pixel 10 Pro智慧手機。路透

Google周二（11日）為它的Pixel智慧手機新增多項人工智慧（AI）功能，包括類似iPhone的訊息摘要與通知優先排序。

Pixel手機的這些新功能均由手機端的AI來驅動。使用者現在可在通知欄中快速查看跨不同聊天應用程式的文字摘要，方便快速掌握群組對話或很長訊息串。蘋果公司（Apple）去年在蘋果人工智慧「Apple Intelligence」當中，推出了類似功能。

現在Google的母公司Alphabet、Apple、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms等大型科技公司，都在競相提供更先進、對消費者更實用的AI功能。Google的做法與蘋果不同，蘋果通常於每年9月推出主要新功能，接著在第二年春季發布小幅更新；Google的Pixel手機則是以更頻繁的「Pixel Drops」推動軟體升級。

Google周二為Pixel新推出的功能，還能從Google Messages 與 WhatsApp優先排出偏好的聯絡人，稱之為「VIP」。新功能可讓這些「VIP」的來訊提醒可出現在介面頂端的狀態列上。另外，Google也將在「聯絡人」小工具中，新增「危機徽章」（crisis badge），以便使用者在緊急狀況時追蹤重要聯絡人。

其他Pixel更新還包括升級版的AI「Remix」功能，這項功能可將靜態圖片轉換為素描、3D 動畫或影片，使用者現在可在Google Messages聊天介面中直接編輯圖片。公司同時也引入新的警示系統，用於提醒使用者潛在的可疑訊息。

Google還推出Pixel主題包，內含桌布、圖示、GIF 與音效，使用者可一鍵套用於整個裝置。主題包是與即將上映的電影《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）合作。

Google Pixel Apple AI iPhone
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

商總榮譽理事長賴正鎰預測 北市商辦市場迎黃金期

Google 、亞馬遜等支出大增添隱憂 雲端大咖債券爆拋售潮

蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空

泡沫或良性循環？微軟+Google同日宣布 砸164億美元在歐洲蓋AI設施

相關新聞

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

日本政府為籌措抑制觀光公害的經費，除計畫自2026財政年度起調高外國旅客簽證費用外，《每日新聞》11日引述消息人士報導，...

投資人不埋單？軟銀砍光輝達後股價暴跌10%

日本軟銀集團（SoftBank）股價周三在東京早盤一度重挫10%，創一個月新低，主因是該公司出清美國晶人工智慧（AI）晶...

PS5一口氣降價25%！Sony推「日本限定版」 突襲Switch 2

Sony集團首度推出「日本限定版」的PlayStation 5遊戲機，一口氣降價約25%，要在通膨高漲的日本國內環境下刺...

Google為Pixel手機推出多項AI新功能 訊息摘要「類似iPhone」

Google周二（11日）為它的Pixel智慧手機新增多項人工智慧（AI）功能，包括類似iPhone的訊息摘要與通知優先...

台積電股價漲卻賺不到 彭博：1,000億美元基金受限不能多買

彭博資訊報導，台積電（2330）股價因人工智慧（AI）題材飆漲，但有些基金經理人卻因為投資組合不能過度集中的限制，面臨績...

軟銀全數出清輝達持股！你該跟著賣嗎？專家解惑

日本投資巨擘軟銀（SoftBank）出清對輝達（Nvidia）的全部持股，規模達58億美元（約新台幣1,870億元），引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。