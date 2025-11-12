軟銀全數出清輝達持股！你該跟著賣嗎？專家解惑

日本投資巨擘軟銀（SoftBank）出清對輝達（Nvidia）的全部持股，規模達58億美元（約新台幣1,870億元），引發市場震盪。投資人關注，這是否意味輝達的驚人漲勢將告一段落，抑或僅是典型的獲利了結操作。

Freedom Capital Markets首席市場策略師Jay Woods表示，軟銀此舉「確實令人側目」，但更像是OpenAI準備上市的前兆，而非對輝達發出警訊：「我不認為這是對輝達前景的否定，反而給了投資人逢低買進的理由。」

軟銀近來積極向由奧特曼領導的ChatGPT母公司OpenAI投入資源，參與使用輝達技術的「星際之門」（Stargate）計畫。雖然出清了3,200萬股輝達持股，兩家公司的命運依然緊密相連。

但部分市場觀察人士說，軟銀退場可能加深外界對輝達及其他AI巨擘支出過高、估值攀升過快的擔憂。

電影「大賣空」主角原型、知名投資人貝瑞（Michael Burry）警告，部分AI雲端巨擘可能透過會計手法虛增獲利。他指出，企業大量採購輝達晶片與伺服器，卻延長設備折舊年限以壓低成本，導致獲利數字被高估。貝瑞估計，2026年至2028年間，這些公司恐少提1,760億美元的折舊，顯示AI投資熱潮下的潛在財務風險。

富國銀行（Wells Fargo）策略師Douglas Beath周一已下調標普500資訊科技類股的評級，由「看好」降至「中性」。他指出，科技股估值飆升且市場情緒過度樂觀，短期內易因財報不如預期而引發失望性回檔。

Beath認為，儘管科技支出將在2026年持續增長，但投資人的最佳策略是透過「階段性獲利了結」，將資金轉向其他看好的領域，例如公用事業股和工業股。

他說，「部分AI指標股在第3季財報公布大規模AI資本支出後，投資人對未來回報與債務融資的疑慮升高，已動搖市場信心」。