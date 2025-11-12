快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股價漲卻賺不到 彭博：1,000億美元基金受限不能多買

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊報導，多檔基金因曝險限制，無法多配置台積電股票。路透
彭博資訊報導，多檔基金因曝險限制，無法多配置台積電股票。路透

彭博資訊報導，台積電（2330）股價因人工智慧（AI）題材飆漲，但有些基金經理人卻因為投資組合不能過度集中的限制，面臨績效落後的風險。彭博彙編的資料顯示，至少有規模1,000億美元、追蹤MSCI亞太與新興市場指數的基金，以及另外50億美元試圖跟上台灣加權指數（Taiex）的基金，皆受到影響，沒辦法賺進更多錢。

法巴資產管理亞洲公司（BNP Paribas Asset Management Asia）的資深投資組合經理Roxy Wong就表示，「我們一直低配台積電，不是因為看空，而是受到結構性限制」，「對我們來說，真正的風險在於持股不足」。

台積電做為全球最大的晶圓代工廠，今年在台北股市的股價因AI熱潮上漲了36%。這波漲勢使台積電在主要指數中的權重攀上新高。例如，台積電目前在台灣加權指數中占比接近43%，在MSCI新興市場指數與MSCI亞太（日本除外）指數中的權重也各接近12%。

彭博指出，Roxy Wong操作的基金，以及其他受到歐盟UCITS規範約束的基金，都必須將單一股票的曝險上限設在10%。台灣的相關規定也禁止基金持有超過淨資產價值10%的單一股票，但監管機構目前正在討論放寬該限制。

這些投資上限限制，使得主動型基金經理人難以追上指數的表現，更別說超越。相較之下，被動追蹤指數的基金則通常能在歐洲與台灣近期新訂規範下，更靈活地調整持股權重以貼近基準指數。

在其他市場中，權重過高的股票也同樣造成困擾，例如香港上市的阿里巴巴集、南韓股市的三星電子。但台積電的情況更為極端，因為它是亞洲唯一一家市值超過1兆美元的公司。

一些基金經理人轉而利用期貨或選擇權等衍生性金融商品，來對指數波動進行避險。另一些人則是增加對台積電供應鏈企業的投資，如鴻海（2317）或日月光（3711）。

駐新加坡瀚亞投資（Eastspring Investments）的投資經理John Tsai就提到，對投資組合經理人來說，管理這麼大權重的指數成分股的風險，確實具有挑戰性。他說：「我們被迫尋找其他高度相關、具相同基本面動能的股票，建立部位，嘗試複製一個有意義的投資布局。」

可是，這些替代標的雖然可能同樣受AI需求推動，但未必能與台積電的獲利品質或業務韌性匹敵。畢竟台積電做為先進製程的領導者，擁有強大的定價能力。

法巴的Roxy Wong指出，「要找到能同時複製台積電市場地位、成長軌跡與穩定性的替代標的，非常困難」，他感歎：「權重不斷上升，我們的低配幅度卻也愈來愈大。」

指數 台積電 經理人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電1520元後出場！他預言Q4後有大回檔 網推「長線看多」更穩健

台積電季配息調升至6元 Q3現金股利一口氣上調兩成

台積電期貨及小型台積電期貨 11日18時25分起盤後交易時段暫停交易

台積電、世界先進同步召開重訊記者會 市場推測將出售設備資產

相關新聞

台積電股價漲卻賺不到 彭博：1,000億美元基金受限不能多買

彭博資訊報導，台積電（2330）股價因人工智慧（AI）題材飆漲，但有些基金經理人卻因為投資組合不能過度集中的限制，面臨績...

軟銀全數出清輝達持股！你該跟著賣嗎？專家解惑

日本投資巨擘軟銀（SoftBank）出清對輝達（Nvidia）的全部持股，規模達58億美元（約新台幣1,870億元），引...

台積電德勒斯登建廠 市長：喜歡爬山的台灣人會愛上這裡

台積電德勒斯登廠正如火如荼興建，預計2027年投產。市長希柏特表示，市府核心任務是確保行政審批流程順利進行，並協助外籍工...

「美元微笑理論」任永力預測 川普任內美元再貶13.5% 理由曝光

長期看空美元的資深分析師任永力（Stephen Jen）預測，儘管美元匯率近期回升，但接下來仍將走貶，理由是美國海外的經...

蘇姿丰：AI需求強勁 超微營收將年增35% 市占率拚兩位數

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰周二表示，受市場對人工智慧（AI）晶片的強勁需求驅動，公司年均營收增速未來三至五年將達約...

道瓊創新高 AI股回檔 輝達因利空夾殺重挫 拖累晶片股

道瓊工業指數周二上漲近560點，創下收盤新高。投資人看好美國歷史上持續最長的政府停擺可望很快結束，與此同時，輝達（NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。