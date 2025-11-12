台積電股價漲卻賺不到 彭博：1,000億美元基金受限不能多買

彭博資訊報導，台積電（2330）股價因人工智慧（AI）題材飆漲，但有些基金經理人卻因為投資組合不能過度集中的限制，面臨績效落後的風險。彭博彙編的資料顯示，至少有規模1,000億美元、追蹤MSCI亞太與新興市場指數的基金，以及另外50億美元試圖跟上台灣加權指數（Taiex）的基金，皆受到影響，沒辦法賺進更多錢。

法巴資產管理亞洲公司（BNP Paribas Asset Management Asia）的資深投資組合經理Roxy Wong就表示，「我們一直低配台積電，不是因為看空，而是受到結構性限制」，「對我們來說，真正的風險在於持股不足」。

台積電做為全球最大的晶圓代工廠，今年在台北股市的股價因AI熱潮上漲了36%。這波漲勢使台積電在主要指數中的權重攀上新高。例如，台積電目前在台灣加權指數中占比接近43%，在MSCI新興市場指數與MSCI亞太（日本除外）指數中的權重也各接近12%。

彭博指出，Roxy Wong操作的基金，以及其他受到歐盟UCITS規範約束的基金，都必須將單一股票的曝險上限設在10%。台灣的相關規定也禁止基金持有超過淨資產價值10%的單一股票，但監管機構目前正在討論放寬該限制。

這些投資上限限制，使得主動型基金經理人難以追上指數的表現，更別說超越。相較之下，被動追蹤指數的基金則通常能在歐洲與台灣近期新訂規範下，更靈活地調整持股權重以貼近基準指數。

在其他市場中，權重過高的股票也同樣造成困擾，例如香港上市的阿里巴巴集、南韓股市的三星電子。但台積電的情況更為極端，因為它是亞洲唯一一家市值超過1兆美元的公司。

一些基金經理人轉而利用期貨或選擇權等衍生性金融商品，來對指數波動進行避險。另一些人則是增加對台積電供應鏈企業的投資，如鴻海（2317）或日月光（3711）。

駐新加坡瀚亞投資（Eastspring Investments）的投資經理John Tsai就提到，對投資組合經理人來說，管理這麼大權重的指數成分股的風險，確實具有挑戰性。他說：「我們被迫尋找其他高度相關、具相同基本面動能的股票，建立部位，嘗試複製一個有意義的投資布局。」

可是，這些替代標的雖然可能同樣受AI需求推動，但未必能與台積電的獲利品質或業務韌性匹敵。畢竟台積電做為先進製程的領導者，擁有強大的定價能力。

法巴的Roxy Wong指出，「要找到能同時複製台積電市場地位、成長軌跡與穩定性的替代標的，非常困難」，他感歎：「權重不斷上升，我們的低配幅度卻也愈來愈大。」