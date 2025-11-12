油價勁揚逾1% WTI守住60美元促空頭回補 金價有續漲之勢

國際油價周二（11日）勁揚超過1%，因原油市場走軟跡象被汽油和柴油等燃料溢價飆升所抵銷，且美國對俄羅斯能源制裁引發的供應擔憂也支撐了油價；金價上漲但漲幅收斂，交易者權衡美國政府停擺接近結束的可能性以及疲弱的就業數據。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油1月期貨收高1.10美元，漲幅1.72%，至每桶65.16美元；美國西德州中級原油（WTI）12月原油期貨結算價上漲91美分，漲幅1.51%，報每桶61.04美元。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，除制裁與燃料溢價上升外，空頭回補也為油價提供支撐。

他說：「原油今日受益於多項利多因素，包括市場擔心俄羅斯原油無法進入市場。」「WTI測試並守住60美元關口後出現技術性買盤，也促使部分空頭回補。」

雖然市場仍然擔憂原油市場供應過剩，但成品油市場依然強勁。PVM分析師Tamas Varga表示，「可以合理地認為，如果沒有成品油市場的強勁支撐，原油價格會更低。」

消息人士周一告訴路透，俄羅斯盧克石油宣布其運營的一個伊拉克油田遭遇不可抗力，這是美國上個月實施的制裁造成的最大後果。

PVM分析師Tamas Varga說，制裁導致的燃料出口受限在原油供應過剩的情況下支撐了油價，「美國對俄羅斯主要石油生產商和出口商的新制裁正在拖累成品油出口」。因此，取暖油和汽油的走勢與原油不同。

四家印度煉油廠的消息人士周二表示，由於印度煉油廠尋求俄羅斯原油的替代品，中東產油國沙烏地阿拉伯、伊拉克和科威特將在12月增加對印度的原油供應。

金價小漲作收

金價周二觸及近三周高點，受美國政府可能結束停擺和經濟數據恢復可能為美聯儲下月降息創造條件的預期提振。

現貨金價11日收盤上漲0.27%，報每英兩4,126.85美元，盤中曾觸及10月23日以來最高。

12月交割的美國黃金期貨下跌0.1%，報每英兩4,116.30美元。

Kitco Metals公司高級分析師Jim Wyckoff說：「交易者認為將出現一些疲軟的經濟數據，這將促使聯準會在12月降息......這可能會鼓勵今天的黃金和白銀市場多頭。」

其他方面，現貨白銀上漲1.2%，至每英兩51.12美元，為10月21日以來最高；白金上漲0.4%，至1,583.72美元；鈀金攀升2%，至1,442.75美元。