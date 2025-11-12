快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

油價勁揚逾1% WTI守住60美元促空頭回補 金價有續漲之勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周二（11日）勁揚超過1%，因原油市場走軟跡象被汽油和柴油等燃料溢價飆升所抵銷，且美國俄羅斯能源制裁引發的供應擔憂也支撐了油價；金價上漲但漲幅收斂，交易者權衡美國政府停擺接近結束的可能性以及疲弱的就業數據。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油1月期貨收高1.10美元，漲幅1.72%，至每桶65.16美元；美國西德州中級原油（WTI）12月原油期貨結算價上漲91美分，漲幅1.51%，報每桶61.04美元。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，除制裁與燃料溢價上升外，空頭回補也為油價提供支撐。

他說：「原油今日受益於多項利多因素，包括市場擔心俄羅斯原油無法進入市場。」「WTI測試並守住60美元關口後出現技術性買盤，也促使部分空頭回補。」

雖然市場仍然擔憂原油市場供應過剩，但成品油市場依然強勁。PVM分析師Tamas Varga表示，「可以合理地認為，如果沒有成品油市場的強勁支撐，原油價格會更低。」

消息人士周一告訴路透，俄羅斯盧克石油宣布其運營的一個伊拉克油田遭遇不可抗力，這是美國上個月實施的制裁造成的最大後果。

PVM分析師Tamas Varga說，制裁導致的燃料出口受限在原油供應過剩的情況下支撐了油價，「美國對俄羅斯主要石油生產商和出口商的新制裁正在拖累成品油出口」。因此，取暖油和汽油的走勢與原油不同。

四家印度煉油廠的消息人士周二表示，由於印度煉油廠尋求俄羅斯原油的替代品，中東產油國沙烏地阿拉伯、伊拉克和科威特將在12月增加對印度的原油供應。

金價小漲作收

金價周二觸及近三周高點，受美國政府可能結束停擺和經濟數據恢復可能為美聯儲下月降息創造條件的預期提振。

現貨金價11日收盤上漲0.27%，報每英兩4,126.85美元，盤中曾觸及10月23日以來最高。

12月交割的美國黃金期貨下跌0.1%，報每英兩4,116.30美元。

Kitco Metals公司高級分析師Jim Wyckoff說：「交易者認為將出現一些疲軟的經濟數據，這將促使聯準會在12月降息......這可能會鼓勵今天的黃金和白銀市場多頭。」

其他方面，現貨白銀上漲1.2%，至每英兩51.12美元，為10月21日以來最高；白金上漲0.4%，至1,583.72美元；鈀金攀升2%，至1,442.75美元。

美國 油價 俄羅斯
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金價高價效應 大陸與香港零售通路關店

美政府關門結束在望！全球股漲 現貨金價重登4,100美元

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

油價連2周上漲！下周汽油每公升漲0.3元、柴油漲0.2元

相關新聞

Google為Pixel手機推出多項AI新功能 訊息摘要「類似iPhone」

Google周二（11日）為它的Pixel智慧手機新增多項人工智慧（AI）功能，包括類似iPhone的訊息摘要與通知優先...

台積電股價漲卻賺不到 彭博：1,000億美元基金受限不能多買

彭博資訊報導，台積電（2330）股價因人工智慧（AI）題材飆漲，但有些基金經理人卻因為投資組合不能過度集中的限制，面臨績...

軟銀全數出清輝達持股！你該跟著賣嗎？專家解惑

日本投資巨擘軟銀（SoftBank）出清對輝達（Nvidia）的全部持股，規模達58億美元（約新台幣1,870億元），引...

台積電德勒斯登建廠 市長：喜歡爬山的台灣人會愛上這裡

台積電德勒斯登廠正如火如荼興建，預計2027年投產。市長希柏特表示，市府核心任務是確保行政審批流程順利進行，並協助外籍工...

「美元微笑理論」任永力預測 川普任內美元再貶13.5% 理由曝光

長期看空美元的資深分析師任永力（Stephen Jen）預測，儘管美元匯率近期回升，但接下來仍將走貶，理由是美國海外的經...

蘇姿丰：AI需求強勁 超微營收將年增35% 市占率拚兩位數

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰周二表示，受市場對人工智慧（AI）晶片的強勁需求驅動，公司年均營收增速未來三至五年將達約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。