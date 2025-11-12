台積電ADR跌1.4% 聯電ADR遭券商降評 盤後大跌

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（11日）下跌1.4%，收在291.17美元，較台北交易溢價23%。

聯電ADR盤後大跌2.2%，美銀一口氣將聯電從「買進」降至「表現不如大盤」。美銀指出，聯電平均售價（ASP）「未見實質提升」，利潤恐在2026至2027年間受到排擠」，且「結構性逆風下看不到反轉跡象」。

道瓊工業指數周二上漲近560點，創下收盤新高。投資人看好美國歷史上持續最長的政府停擺可望很快結束，與此同時，輝達（NVIDIA）和其他人工智慧（AI）相關股票下跌，市場再次擔憂價位過高。

道瓊工業指數漲559.33點，漲幅1.2%收在歷史新高47,927.96點，今年第16度收在新高點。標普500指數上漲14.18點，漲幅0.2%，收在6,846.61點，連續三個交易日上漲。那斯達克綜合指數下跌58.87點，跌幅0.3%，收在23,468.30點。

費城半導體指數大跌2.5%，美光大跌4.8%，輝達（NVIDIA）大跌3%。

台灣加權股價指數周一下跌84.56點，收在27,784.95點。台積電（2330）跌0.7%收在1,465.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 232.34 -2.61 228.00 1.90

中華電 CHT 131.65 -0.12 132.00 -0.27

台積電 TSM 1,806.42 -1.39 1,465.00 23.31

聯電 UMC 45.79 -0.67 45.25 +1.18

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 大盤
×

