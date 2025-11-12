台積電德勒斯登建廠 市長：喜歡爬山的台灣人會愛上這裡

台積電德勒斯登廠正如火如荼興建，預計2027年投產。市長希柏特表示，市府核心任務是確保行政審批流程順利進行，並協助外籍工程師在當地安居。他說，台灣人愛爬山，相信很快就會愛上在德勒斯登生活並感到自在。

台積電與英飛凌（Infineon）等歐洲半導體製造商共同成立的歐洲半導體製造公司（歐機電，ESMC），去年8月在德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，預計2027年投產。廠房正如火如荼建造中，德勒斯登市府也同步投入為投產後所需超過5000名專業技術人才預作準備。

德勒斯登市長希柏特（Dirk Hilbert）今天接受中央社專訪，談到這項德勒斯登史上最大的投資案對城市發展的重要性，以及地方政府在基礎建設、教育與人才培育上的準備與挑戰。

他首先指出，歐機電是德國史上規模最大半導體投資案，台積電能選擇德勒斯登，不僅是對德勒斯登的信任，也證明德勒斯登市、薩克森邦（Saxony）政府與歐盟間具良好協作能力。

希柏特說，半導體產業的成功仰賴跨層級合作。市府角色在於加速行政審批，完善能源、水資源、交通等基礎設施，同時打造吸引國際人才的生活環境。「我們希望每一位來自世界各地的專業人才，都能在德勒斯登找到家」。

隨薩克森矽谷（Silicon Saxony）半導體聚落持續擴張，對專業技術人才需求也越來越大。希柏特表示，市府已與歐機電、台灣台積電密切合作，從員工招募、居住區規劃、學校教育到交通基礎建設，盡力讓來自台灣的專業人員「從第一天起就能感受到城市的友善與溫暖」。

希柏特回憶，早在20年前德勒斯登就與華邦（Winbond）等台灣企業有過合作，「那時我曾邀請約70位台灣工程師一起到薩克森小瑞士健行。台灣人愛登山，我們也一樣，所以相信他們會在這裡感到自在」。

面對半導體產業技術人才缺口，希柏特指出，市府正興建全德國最大、最現代化的職業學校，未來將培育逾2000名電機與電子技術人才。德勒斯登工業大學近日也再度被評選為「卓越大學」，並在電機、資訊與材料科學等領域與台灣多所大學展開合作。

談及近期為全球供應鏈帶來不確定因素的稀土限制，希柏特認為，目前對擁有半導體產業園區的德勒斯登影響有限，但對歐洲來說是一項警訊。他指出，歐洲必須確保自身原物料供應與價值鏈安全，並做出長期戰略性投資與政策決策。

他表示，歐盟已意識到這一點，正朝更具保護性的產業政策邁進。希柏特強調，德勒斯登的發展關鍵在於產業、教育與城市治理的緊密結合，讓這裡不僅是歐洲半導體中心，也成為國際人才願意長期定居的城市。