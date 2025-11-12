蘇姿丰：AI需求強勁 超微營收將年增35% 市占率拚兩位數

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。美聯社

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰周二表示，受市場對人工智慧（AI）晶片的強勁需求驅動，公司年均營收增速未來三至五年將達約35%。超微是輝達（Nvidia）在AI晶片領域最接近的對手。

蘇姿丰指出，成長動能主要來自AI資料中心業務，預計同期該業務年增率將達給80%，到2027年銷售額有望突破數百億美元。

她在分析師會議上強調：「這是我們根據已公開客戶及密切合作夥伴的實際需求，看到的發展潛力。」最終，超微可能可以在未來三至五年奪下資料中心AI晶片市場的「兩位數」市占率。

她並預測，包含加速器、處理器和網路產品在內的AI資料中心零組件與系統市場規模將在2030年達到1兆美元。

在蘇姿丰發表上述言論，且超微公布未來毛利率將達55%-58%，表現優於分析師預期後，盤後股價旋即上漲4.4%，收復正常交易時段的跌幅。

AI晶片市場目前由輝達主導，市占率超過九成，使其市值突破4.6兆美元，遠超超微大約3,870億美元的估值。

此次是超微自2022年以來首度舉辦分析師日，該公司正處於AI資料中心投資熱潮中心。當企業為布建類似OpenAI的ChatGPT等AI應用，豪擲數千億美元採購繪圖處理器（GPU）之際，也積極尋求替代方案以擴充算力並控制成本。超微是輝達之外唯一具規模的GPU開發商。

超微10月宣布與OpenAI達成多年合作協議，將自2026年起供應價值數十億美元的Instinct AI晶片，首批供貨量用電規模1GW（百萬瓩）。這份協議可能使OpenAI最終持有超微10%股權。蘇姿丰周二也強調與甲骨文及Meta的長期合作關係。超微股價今年來幾乎翻倍。

OpenAI正協助超微建置基於明年出貨Instinct MI400X AI晶片的新一代系統。超微透露其晶片可組裝成由72顆晶片協同運算的「機櫃級」系統，這對運行巨型AI模型至關重要。若此目標成功實現，超微將追平輝達已發展三代產品的機櫃級系統技術。

