道瓊創新高 AI股回檔 輝達因利空夾殺重挫 拖累晶片股

道瓊工業指數周二上漲近560點，創下收盤新高。投資人看好美國歷史上持續最長的政府停擺可望很快結束，與此同時，輝達（NVIDIA）和其他人工智慧（AI）相關股票下跌，市場再次擔憂價位過高。

道瓊工業指數漲559.33點，漲幅1.2%收在歷史新高47,927.96點，今年第16度收在新高點。標普500指數上漲14.18點，漲幅0.2%，收在6,846.61點，連續三個交易日上漲。那斯達克綜合指數下跌58.87點，跌幅0.3%，收在23,468.30點。

費城半導體指數大跌2.5%，美光大跌4.8%，輝達（NVIDIA）大跌3%，台積電ADR跌1.4%。

科技股受雲端運算服務商CoreWeave拖累，因未能如期履行和客戶簽下的合約，可見AI需求熱潮下，供應端仍面臨瓶頸。背後有輝達支持的CoreWeave大跌了16%。

軟銀集團揭露已於10月全部出脫所持有的輝達3,210萬股，交易金額達 58 億美元。這加劇了投資人對AI相關股票的疑慮。

Merck大漲4.8%，帶動道瓊工業指數。其他製藥股也表現出色，莫德納(Moderna)大漲6.7%，安進(Amgen)上漲4.6%。

象徵經濟風向球的聯邦快遞大漲逾5%，該公司預估本季獲利會優於去年同期。

參院正式通過了臨時撥款法案，最快將在周三送交眾院投票，然後呈交美國總統川普簽署。一旦政府重新開門，投資人期待頭一個主要經濟數據將是勞工部的9月非農就業報告，不久將發布9月的零售額和批發物價。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「政府停擺將結束……各人重返工作崗位，經濟數據將再次發布，不確定性也將過去。」

ADP Research周二發布的數據顯示，截至10月25日的四周內，美國企業平均每周減員11,250人。勞動市場降溫料支持聯準會（Fed）12月再次降息。

川普警告，如果最高法院裁定他動用緊急權力法徵收的全面關稅無效，將會造成經濟和國家安全災難。

Paramount Skydance 急漲近 10%，這家新合併的媒體公司宣布進一步削減成本並計劃向其串流媒體和工作室部門投資 15 億美元。