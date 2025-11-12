市場消化輝達在內科技股走疲 美股收盤互有漲跌

快訊

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

市場樂觀看待美國政府有望結束關門，同時消化人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在內的科技股走疲，華爾街股市今天收盤互有漲跌。

道瓊工業指數勁揚559.33點或1.18%，收報47927.96點。

標普500指數小幅上漲14.18點或0.21%，收在6846.61點。

那斯達克指數小跌58.87點或0.25%，收23468.30點。

費城半導體指數下挫177.26點或2.48%，收6979.70點。

指數 科技股 半導體
