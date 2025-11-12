圖靈獎得主 Meta首席AI科學家勒昆傳將離職自立門戶
英國「金融時報」今天引述消息人士報導，美國社群媒體巨擘Meta首席人工智慧（AI）科學家勒昆（Yann LeCun，又譯楊立昆）計畫離職，成立自己的新創公司。
根據「金融時報」（Financial Times），消息人士透露，勒昆已告知合作夥伴，他將在未來幾個月內離開Meta。
勒昆被視為現代AI領域先驅之一，2019年曾與辛頓（Geoffrey Hinton）和班吉歐（Yoshua Bengio）共同榮獲有電腦界諾貝爾獎之稱的圖靈獎（TuringAward）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言