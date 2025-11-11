股市快評：軟銀賣輝達股票 黃仁勳仍是贏家

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
軟銀昭告天下，已將持有的輝達股票悉數賣出，58億美元現金入袋。不過這些錢接下來多數應該還是回到AI產業，形成「良性循環」。 路透
軟銀昭告天下，已將持有的輝達股票悉數賣出，58億美元現金入袋。不過這些錢接下來多數應該還是回到AI產業，形成「良性循環」。 路透

每當提到全世界最有野心的人工智慧（AI）企業，軟體銀行絕對不落人後；因此軟銀將所有的輝達（Nvidia）股票賣出，獲得58億美元現金入袋一事，的確令一些投資人憂心忡忡。

軟銀財務長表示，賣出股票非關個人，軟銀投資輝達的確獲甚豐。而且儘管對輝達來說這並非好事，但這筆錢與輝達4.8兆美元的市值相比，只是區區之數。

此外，輝達雖失之東隅，卻收之桑榆。假定軟銀這筆現金回流到AI相關投資，應該能支持輝達晶片的需求。以輝達20倍的預估本益比計算，如果營收增加58億美元，將使輝達市值再增加近1,200億美元。

就算其中只有一部分資金直接流向輝達，但黃仁勳仍是贏家。投入AI新創企業的資金愈多，則AI產業的周期將更快，結果可能進一步推升輝達的本益比倍數。

以上分析都是假設軟銀將利用這筆資金來增加對AI的投資，而且不僅僅是用來投入已經宣布的計畫。投資人如果認為軟銀只是將資金抽回，並投入其他領域，可能會有些擔心。但就目前而言，輝達應該樂見資金仍在AI領域流轉之中。

投資人 新創企業 財務
