Google 、亞馬遜等支出大增添隱憂 雲端大咖債券爆拋售潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

投資人近來拋售多家美國大型科技公司的債券，可見矽谷因AI投資支出暴增所引發的疑慮，已蔓延至債券市場。

近幾周來，Google母公司字母（Alphabet）、Meta、微軟和甲骨文（Oracle）在內一籃子由超大規模資料中心業者發行的公司債，價格受到明顯衝擊。

美銀數據顯示，這類債券相較於美國公債的利差（即投資人要求的額外收益）已攀升至0.78個百分點，是美國總統川普4月宣布關稅措施震撼市場以來最高水準，高於9月的0.5個百分點。

利差擴大，凸顯投資人愈來愈擔心科技巨人為籌措AI基礎建設資金，正日益仰賴債券市場。

Wellington管理公司固定收益基金經理人庫拉納（Brij Khurana）說：「過去兩周市場逐漸意識到，這波AI熱潮所需資金，最終得由公開市場來支撐。」

摩根大通周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「這項投入可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。

Google、亞馬遜、微軟和Meta預計2026年用於資料中心的支出將超過4,000億美元，今年也已投入超過3,500億美元。

摩根大通指出，這些超大規模資料中心業者合計持有約3,500億美元的現金和投資，預料2026年可創造約7,250億美元的營運現金流量。「即使如此，這些高信評企業仍將為信用市場帶來大量新增供給。」

近幾周來，Meta、字母和甲骨文紛紛在債市發售鉅額公司債，其中部分債券期限長達40年。

市場對資料中心的投資熱度可能正逼近非理性水準，近幾周來相關警訊愈發明顯。根據最新調查，超過半數資料中心產業高層擔心未來產業會出現困境；華爾街部分人士也對超大規模資料中心業者利用複雜的私募信貸工具，將AI資金需求排除在資產負債表之外的做法感到不安。

