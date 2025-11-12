巴菲特告別信：歸於沉寂 股神聲明今後不再撰寫年報

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
有「股神」美譽的波克夏公司執行長巴菲特10日發布感恩節訊息，除了向波克夏股東告別，宣布自己將「歸於沉寂」。 路透

有「股神」美譽的波克夏公司執行長巴菲特10日發布感恩節訊息，除了向波克夏股東告別，宣布自己將「歸於沉寂」，今後只會繼續在感恩節發發訊息，「聊聊波克夏」，也表示在投資人對他欽點的接班人亞伯（Greg Abel）建立起充足信心前，他繼續持有「大量」的波克夏A股。

95歲的巴菲特在最後一封給股東的信函中表示，「我將不再撰寫波克夏年報，也不會在股東年會無休止地發言」，「用英國講法來說，我將歸於沉寂」。他今年底將把執行長職務交棒給亞伯，意味著這是他最後一次以波克夏執行長的身分，撰寫致股東信，為商業界最受矚目的投資大師時代畫下句點。

將繼續擔任公司董事長的巴菲特也說，「我將繼續透過我的年度感恩節訊息」，「聊聊波克夏」，而且在波克夏股東對亞伯的信心達到巴菲特自己所享有的水準之前，仍將保留「大量」波克夏A股。

巴菲特說，「我整體感覺不錯。雖然我行動緩慢、閱讀愈來愈吃力，但我每周五天都在辦公室和優秀的人一起共事」，「我偶爾會有一個有用的點子」，「以波克夏的規模和市場水準來看，好點子很少－但不是零」，「我晚了一點才變老」，「一旦開始，就不容否認」。

他也提到，計劃加快在生前把資產餽贈給兒女基金會的腳步，讓這些子女能夠處分他的資產，因為指望子女都能像他格外幸運的長壽，是一種「錯誤的賭注」。根據信件內容，他將把波克夏的1,800股A股，轉換成270萬股B股。其中，150萬股將捐給以亡妻命名的蘇珊・湯普森・巴菲特基金會，另外各40萬股將分別捐給三個子女的基金會。

但巴菲特說，這不代表他對波克夏前景看法有任何改變，「波克夏的事業前景略優於平均水準」，「波克夏遭受毀滅性災難的機率，低於我知道的任何企業」，「我們的股價將反覆波動，偶爾會下跌50%左右」，「不要感到絕望，美國將會復甦，波克夏股價也會」。

他也大力讚揚亞伯，形容他為「傑出的經理人、孜孜不倦的工作者，也是誠實的溝通者」，「表現已超越我當初認為他應成為波克夏下任執行長時的高度期望」，「而且對於許多執行長甚至不會考慮的事情，學習得非常快」。

巴菲特結尾表示：「祝福所有閱讀此信的人有一個非常愉快的感恩節。是的，即使是那些討厭鬼（jerks）；改變永遠都不嫌晚。」

