軟銀賣輝達股套現58億美元 市場揣測孫正義為打造 AI 版圖預作準備

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
軟銀（SoftBank）出清輝達（Nvidia）的全數持股，套現58億美元。（路透）

日本軟銀集團（SoftBank）11日表示，已在10月出清輝達（Nvidia）的全數持股，套現58億美元，顯然是為創辦人孫正義打造人工智慧（AI）生態版圖而即將展開的一連串投資計畫，預作準備。

彭博資訊報導，截至3月底，軟銀把在輝達持股增至約30億美元。這筆投資和軟銀旗下願景基金（Vision Fund）的豐厚收益，帶動該集團上季淨利翻漲逾倍至2.5兆日圓（162億美元），遠優於分析師平均預估的4,182億日圓（27.1億美元）。

軟銀3-9月這半年度的淨利，則由去年同期翻漲近三倍至2.92兆日圓（189億美元），遠優於市場預期，受益於在OpenAI持股估值增加。

軟銀過去曾數度投資輝達。該集團在AI崛起前一度出清輝達持股，後又買進，10月為了加碼OpenAI而再度撤資。軟銀對OpenAI的投資總額，預估在年底前達到347億美元。

軟銀財務長後藤芳光表示，對出清輝達持股的時間點不便置評，但補充，由於對OpenAI投資規模龐大，必須動用既有資產來支應新一輪投資。他也說，「各方意見分歧，但軟銀的立場是，不進行投資的風險遠大於投資」。

軟銀的投資組合如今包含OpenAI和甲骨文（Oracle）等全球最熱門的一些AI企業。這些持股帶動軟銀帳面收益，也推升其股價在止於9月的三個月間飆漲78%，是2005年10-12月當季以來最佳表現。軟銀11日也宣布，將在明年元旦把股票一拆四。

AI相關投資是軟銀自2017和2019年成立願景基金以來，最具野心的投資，也需要大量資金。軟銀的挑戰在於平衡這些新投資項目的資金來源。

外界也仍關注，支撐AI企業的高估值與龐大資本支出能否持續，以及正在建設中的大型資料中心和其他基礎設施，最終將由誰受惠。

