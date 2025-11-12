Sony 調高全年財測 娛樂事業報捷、手機相機感測器需求回溫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Sony集團調升全年獲利展望，同時公布上季財報比市場預期更強勁，受娛樂事業暢旺與高階智慧手機相機感測器需求回升帶動。 美聯社
Sony集團調升全年獲利展望，同時公布上季財報比市場預期更強勁，受娛樂事業暢旺與高階智慧手機相機感測器需求回升帶動。消息激勵Sony股價11日收盤上漲5.5%。

截至明年3月底止的全年度，Sony預期全年營業利益將達到1.43兆日圓（約93億美元），比先前預期高出7.5%，部分是因為下修美國關稅對其業務的影響。該公司同時將全年度營收預期上調3,000億日圓，增幅為3%。

Sony同時公布，在截至9月的一季，營業利益為4,290億日圓，超越分析師預期，原因是《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》等電影大賣，帶動營收激增。

除了涵蓋《鬼滅之刃》等動畫內容在內的音樂部門，Sony也上調智慧感測部門的營收與獲利預期。該公司長期來是高階手機相機感測器領導業者，供應給蘋果iPhone等品牌，但近年來部分市占遭三星電子搶走。如今上調該部門財測，顯示Sony對整體智慧手機市場保持樂觀。

Sony還宣布啟動1,000億日圓庫藏股計畫，而且跟進競爭同業任天堂上調財測，顯示娛樂事業需求依然強勁。

這家PlayStation製造商上季賣出390萬台旗艦PS5主機，高於去年同期。此外，該公司也賣出更多自家遊戲平台的軟體產品及自家工作室開發的遊戲，但PlayStation的活躍用戶數降至1.19億。

長期以來，Sony以消費電子品牌著稱，但現已轉型為全球娛樂產品的製作與發行商，涵蓋各種類型與領域。旗下手機遊戲《Fate/Grand Order》、《鬼滅之刃》跨媒體作品以及Yoasobi這類流行音樂組合的特許經營權實力，在遊戲發行淡季仍支撐營收成長。

投資人關注焦點現已轉向PS5的後繼產品，PS5已在市場上銷售五年。面對任天堂新推出的Switch 2，Sony在年底購物旺季將面臨挑戰。Sony高層近期表示，公司將不再大量投資於PS5的宣傳，而將重心放在獲利能力上，包括著重於依賴自家大型遊戲系列的新作品，這通常暗示公司正在為下一代主機做準備。

在Sony調高獲利展望之際，歐洲遊戲類股11日的漲幅優於大盤，包含育碧揚升4.4%、Embracer漲1%、Stillfront升1.2%、CD Projekt揚1.1%。

鬼滅之刃 任天堂 音樂
