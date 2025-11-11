快訊

暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

美股早盤／科技股下跌+ADP周報顯示美勞動力放緩...費半跌1% 輝達挫逾2%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
受科技股下跌的影響，美股標普500指數和那斯達克綜合指數11日早盤分別跌0.1%和0.4%。美聯社
受科技股下跌的影響，美股標普500指數和那斯達克綜合指數11日早盤分別跌0.1%和0.4%。美聯社

科技股下跌的影響，美股標普500指數和那斯達克綜合指數11日早盤分別跌0.1%和0.4%。ADP研究所發布的一份新報告加劇市場的低迷情緒。

道瓊工業指數漲83點或0.2%；費城半導體指數挫1%、台積電ADR跌0.3%。

有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露AI需求熱潮下，供應端仍面臨瓶頸。消息拖累該公司股價在早盤摔10%，連累其他AI概念股。

軟銀透露已在10月出清輝達（Nvidia）的全數持股、套現58億美元後，輝達股價挫逾2%。

另一方面，ADP研究所11日發布的數據顯示，截至10月25日的四周內，美國民間企業平均每周裁員11,250人，與該公司上周公布的10月就業成長形成鮮明對比，顯示勞動市場某種程度上出現疲軟的跡象。

指數 科技股 半導體
