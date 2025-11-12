快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

巴菲特勉投資人：別因錯誤自責 改進永遠不嫌晚

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

波克夏執行長巴菲特在最新的致股東信中，對於「能幸運活到九十五歲，感到感謝和驚訝」，透露他至少三次差點送命。他也期勉投資人不要因為過去錯誤而自責，要學到教訓並繼續前進。

巴菲特自承很幸運，「我一九三○年出生，身體健康，智力正常，是白人男性，而且在美國。哇！謝謝妳，幸運女神。我純屬運氣好，出生時抽到上上籤」。

但他也說，他早年差點辭世，他一九三八年遭遇嚴重腹痛，所幸醫師警覺，夜裡把他緊急送醫接受盲腸切除手術，「我的生命至少有三次是被救下來的」。

巴菲特分享人生與商業洞察，建議「不要對過去的錯誤感到自責，至少從中學到一點教訓，然後繼續前進。改進永遠不嫌晚。選擇正確的英雄並加以模仿」。

他說，「你訃聞的樣貌由你自己決定，而且要過著符合訃聞內容的生活」。

他也勸告人們應仁慈，因為這種美德不花成本但是無價，「無論是否有宗教信仰」。

巴菲特也說，之前改革者要求揭露老闆與一般職員的薪酬比較，希望拉近薪資差距，卻適得其反，反而讓不同企業的執行長相互比較，「會讓非常有錢的執行長們感到困擾的，是其他執行長變得更有錢，畢竟他們也是人」，「嫉妒和貪婪攜手同行」。

他說，「我是個曾無數次輕率犯下錯誤的人，但我也非常幸運地一些優秀的朋友學到如何精進」。

巴菲特 波克夏 指數
