股神告別！巴菲特：我將歸於沉寂

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

有「股神」美譽的波克夏公司執行長巴菲特十日發布感恩節訊息，向波克夏股東告別，宣布將「歸於沉寂」，但他將繼續持有「大量」波克夏Ａ股。

九十五歲的巴菲特表示，「我將不再撰寫波克夏年報，也不會在股東年會無休止地發言。用英國講法來說，我將歸於沉寂」。他將在今年底把執行長職務交棒給亞伯，意味這是他最後一次以波克夏執行長身分撰寫致股東信。

巴菲特五月曾宣布，他將於二○二五年底卸任執行長。巴菲特被譽為「奧瑪哈的先知」，不追求快速致富，偏好長期投資，並擅長用簡明扼要的話語闡述想法。

將繼續擔任董事長的巴菲特說，會透過年度感恩節訊息「聊聊波克夏」，在投資人對他欽點的接班人亞伯建立充足信心前，他仍將保留「大量」波克夏Ａ股。

波克夏的「Ａ股」擁有「Ｂ股」一萬倍的投票權。巴菲特擁有約百分之卅投票權，是波克夏最大股東。

巴菲特說，「我整體感覺不錯。雖然我行動緩慢、閱讀愈來愈吃力，但我每周五天都在辦公室和優秀的人一起共事」。他說，現在「偶爾會有一個有用的點子」，雖然很少，「但不是零」。他自稱「晚了一點才變老」，但「一旦開始，就不容否認」。

在信中，巴菲特透露他將在退休前的幾周向四個家族基金會捐贈超過十三億美元，並加快把他價值約一千四百九十億美元（約台幣四點六兆元）財產捐贈給子女名下基金會，讓現已六、七十歲子女們能夠處份他的資產，因為指望子女都能像他格外幸運的長壽，是一種「錯誤賭注」。

根據信件內容，他將把波克夏的一千八百股Ａ股，轉換成二百七十萬股Ｂ股。其中，一百五十萬股將捐給以亡妻命名的蘇珊・湯普森・巴菲特基金會，另外各四十萬股將會分別捐給三個子女的基金會。

但巴菲特說，這不代表他對波克夏前景看法有任何改變，「波克夏的事業前景略優於平均水準」，「遭受毀滅性災難的機率，低於我知道的任何企業」，「我們的股價將反覆波動，偶爾會下跌百分之五十左右」，「不要感到絕望，美國將會復甦，波克夏股價也會」。

他也大力讚揚亞伯，形容他是「傑出經理人、孜孜不倦的工作者，也是誠實的溝通者」，「表現已超越我當初的高度期望，而且對於許多執行長甚至不會考慮的事情，學得非常快」。

巴菲特最後說：「祝福所有閱讀此信的人有個非常愉快的感恩節。是的，即使是那些討厭鬼，改變永遠不嫌晚」。

