軟銀清倉輝達持股 為AI版圖籌資

聯合報／ 編譯吳孟真／綜合報導

日本軟銀集團昨天指出，已在十月出清輝達的全數持股，套現五十八億美元，顯然是為創辦人孫正義打造人工智慧（ＡＩ）生態版圖而即將展開的一連串投資計畫，預作準備。

軟銀過去曾數度投資輝達。該集團在ＡＩ崛起前一度出清輝達持股，而後又買進，上個月為了加碼OpenAI再度撤資。軟銀對OpenAI的投資總額，預估在年底前達到三四七億美元。

軟銀財務長後藤芳光表示，對出清輝達持股的時間點不便置評，但他表示，由於對OpenAI投資規模龐大，必須動用既有資產來支應新一輪投資。他也說，「各方意見分歧，但軟銀的立場是，不進行投資的風險遠大於投資」。

ＡＩ相關投資是軟銀自二○一七和二○一九年成立願景基金以來，最具野心的投資、也需要大量資金。軟銀的挑戰在於平衡這些新投資項目的資金來源。

