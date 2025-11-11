超微睽違3年分析師日將登場 外界聚焦AI晶片系統業務藍圖

快訊

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

美國晶片設計大廠超微（AMD）睽違3年將在今天舉行財務分析師日，通常各事業主管會提出未來數年展望與財務預測，今年外界預期聽到超微在人工智慧（AI）晶片及系統業務的計畫。

路透社報導，超微上次舉行財務分析師日（financialanalyst day）要回溯到2022年，今天的活動將於美東時間下午1時（台灣時間12日凌晨2時）在紐約的那斯達克（Nasdaq）證交所登場。

超微過去持續在中央處理器（CPU）市場取得成功，穩定搶奪英特爾（Intel）的占有率。但隨著對手輝達（Nvidia）在爆炸成長的資料中心晶片市場迅速攻下版圖，超微近來也努力拓展AI事業。

超微預計明年推出新一代AI晶片產品MI400系列，為了不同的科學應用與生成式AI設計了數款版本。超微也正在計畫推出1款完整的機架式伺服器，類似輝達的GB200 NVL72。

超微10月已與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI簽下合約，未來4年將獲得對方與其他客戶帶來1000多億美元新收入，OpenAI則獲得可認購最多10%超微股份的權證。

除了AI晶片，超微今天很可能還將談到其個人電腦（PC）與電玩晶片業務，以及其可程式化晶片部門。

