大陸稀土管制握外交籌碼和產業情資 法智庫學者建議台灣下一步

中國今年稍早實施稀土出口管制，法國智庫學者指出，中方藉此得以「咽喉點效應」作為外交籌碼，還可掌握供應鏈情資。駐法國代表郝培芝說，台灣可在半導體和關鍵技術領域協助歐洲建構更安全自主的供應鏈。

法國國際關係研究所（IFRI）上週舉辦「地緣經濟競爭加劇下的戰略自主與亞洲」研討會，討論全球變動下的亞洲戰略自主願景、供應鏈安全及全球貿易秩序的未來。

郝培芝在開幕致詞中指出，歐洲面臨日益複雜的混合威脅，包括無人機入侵、海底電纜遭切斷、針對機場的網路攻擊，還有外國勢力企圖透過假資訊和社群媒體影響選舉。

她說，這些威脅對台灣來說早已司空見慣，作為一個學會有效因應多重脅迫的民主政體，台灣可與歐洲分享經驗，成為安全、可靠、有韌性的夥伴。

郝培芝也強調，台灣在半導體和關鍵技術領域的強項，可協助歐洲國家建構更安全自主的供應鏈，「我們希望深化網路安全、打擊假資訊和保護關鍵基礎設施方面的合作，同時堅持自由、民主和法治的共同價值」。

在討論關鍵礦物、半導體和經濟脅迫議題時，法國國際關係研究所亞洲研究中心研究員席曼（JohnSeaman）指出，中國近期針對稀土實施的出口管制有兩個重點，其一是「咽喉點效應」（chokepointeffect），一方面能讓中國限制他國取得供應，一方面可用原物料和磁鐵「淹沒」市場，削弱其他國家進入市場的誘因。

他接著說，其二是「全景監控效應」（panopticoneffect），企業為了獲得中國的出口許可，必須提供非常詳盡的供應鏈地圖，最終不僅讓中國得以利用「咽喉點效應」作為外交籌碼，也讓中方掌握誰在仰賴誰、誰用哪些技術製造什麼產品，從而讓中國企業獲得巨大優勢。

新加坡管理大學數位法律中心副主任劉漢威提到，台灣今年將中國華為公司和中芯國際納入管制實體清單，本身就是一個政治訊號，表明台灣與美國採取一致立場，但這也帶來潛在風險。

風險之一是，中國理論上可以向世界貿易組織（WTO）申訴，「當然，基於政治理由，中國應該不會這麼做」；其次是，與日本、韓國、歐盟相比，台灣對中國採取更明確的地緣政治立場，也就承受更多地緣政治風險，「但當然也有人會說這是別無選擇，（台灣）無論如何都必須與美國站在同一陣線」。

但他指出，下一個問題是，美國總統川普（DonaldTrump）第2任期的作為更傾向「交易式」，且美方在鼓勵台積電擴大在美業務時，某種程度上繞過台灣政府，實際上是美國政府與企業直接洽談，而非政府對政府，「這讓台灣政府處於一種不能說不的尷尬局面」。

在探討戰略自主時，政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安引用總統賴清德「和平四大支柱」理念和相關演說，闡述台灣如何從國防與安全、經濟和科技的韌性與發展、國際合作與夥伴關係等層面加強整體韌性和戰略自主性。

蕭琇安在問答環節提到台積電時說，川普政府試圖確保在美國境內打造新的「生態系統」，但正如台積電創辦人張忠謀所言，生態系統很難複製；此外據她所知，現階段封裝測試仍將在美國境外進行。

她也提到，賴總統已意識到台灣不能過於依賴半導體產業，因此政府正推動多元發展，例如台灣擅長的人工智慧（AI）應用；另外還有太空技術，雖然台灣並非最強，但台灣在全球的中小企業都擁有靈活的產業能力，仍具發展潛力。