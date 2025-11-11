快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

德國法院判決 OpenAI未獲授權不得使用歌曲歌詞

中央社／ 慕尼黑11日綜合外電報導

德國法院今天在一起備受矚目的版權案中，裁定美國人工智慧（AI）公司OpenAI未獲授權不得使用受版權保護的歌詞內容，這項判決支持德國音樂著作人保護協會（GEMA）的主張。

路透社報導，主審法官史瓦格（Elke Schwager）裁定OpenAI必須就使用受版權保護內容支付損害賠償。

GEMA指控OpenAI的聊天機器人ChatGPT未經授權即重現受版權保護的德語歌曲歌詞，且其AI訓練資料包括其大約10萬名會員的作品，當中包括暢銷音樂人葛內麥爾（Herbert Grönemeyer）。

OpenAI則回應稱，GEMA的說法反映出「對ChatGPT運作方式的誤解」。

這起案件可能成為歐洲在生成式AI監管上的先例。GEMA主張建立授權制度，要求AI開發者在訓練與生成內容時，都應為使用音樂作品支付費用。本案仍可以上訴。

OpenAI 音樂 德國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蔡英文訪德國會 德議員：台未來應由台灣人民決定

德國將表決成立專門委員會 審查德中經濟關系

因訪俄計劃被批「叛國」 德國選擇黨強烈駁斥

AI公司開出數百萬年薪！狂搶3技能人才 不是工程師也可以

相關新聞

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文時，先提出一個大哉問，「窮人該怎麼辦？」接著呼籲買進目前價位約為50美...

美元不香了？簡單一招「借日圓換美元」 報酬率打敗一票操作

美元正重新奪回「全球最具吸引力資產之一」的寶座，擊退市場上所謂「拋售美國」的說法，原因是美元利差交易依然能獲得不錯的報酬...

大陸稀土管制握外交籌碼和產業情資 法智庫學者建議台灣下一步

中國今年稍早實施稀土出口管制，法國智庫學者指出，中方藉此得以「咽喉點效應」作為外交籌碼，還可掌握供應鏈情資。駐法國代表郝...

「一塊布」竟賣7790元！蘋果推iPhone Pocket掛手機 台灣買得到

蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，11月14...

這款南韓AI聊天機器人做對了什麼？在自家地盤比ChatGPT還夯

最新數據顯示，南韓本土開發的人工智慧（AI）聊天機器人Zeta，超越ChatGPT，成為該國最夯的聊天機器人。

美國政府停擺有望落幕 巿場動能無以為繼…亞股多收跌

美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。