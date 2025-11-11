德國法院判決 OpenAI未獲授權不得使用歌曲歌詞

德國法院今天在一起備受矚目的版權案中，裁定美國人工智慧（AI）公司OpenAI未獲授權不得使用受版權保護的歌詞內容，這項判決支持德國音樂著作人保護協會（GEMA）的主張。

路透社報導，主審法官史瓦格（Elke Schwager）裁定OpenAI必須就使用受版權保護內容支付損害賠償。

GEMA指控OpenAI的聊天機器人ChatGPT未經授權即重現受版權保護的德語歌曲歌詞，且其AI訓練資料包括其大約10萬名會員的作品，當中包括暢銷音樂人葛內麥爾（Herbert Grönemeyer）。

OpenAI則回應稱，GEMA的說法反映出「對ChatGPT運作方式的誤解」。

這起案件可能成為歐洲在生成式AI監管上的先例。GEMA主張建立授權制度，要求AI開發者在訓練與生成內容時，都應為使用音樂作品支付費用。本案仍可以上訴。